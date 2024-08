Thèry Schir: El único ciclista profesional en el grupo de 'cyclors' del Alinghi

Barcelona, 15 ago (EFE).- El equipo suizo Alinghi Red Bull Racing solo cuenta con un único exciclista profesional en su grupo de 'cyclors', Thèry Schir, olímpico en pista y que tras decidir poner final a su carrera fue reclutado por el equipo helvético en la posición más dura de la competición.

Nacido en Bussigny, al lado de Lausana, parecía que su futuro apuntaba a la vela. Su padre, un entusiasta de este deporte, le inscribió a los 12 años en una escuela en el ginebrés lago Leman. "Estuve dos años y no me adaptaba bien a esto porque me atraía el ciclismo", reveló.

Ahí empezaría una brillante carrera, especialmente en pista. Medallista de bronce en la disciplina de 'madison' el Mundial de 2014 en Cali (Colombia); en 2015, en su último Campeonato de Europa sub-23, fue medallista de plata en la disciplina de 'madison' y de 'ómnium' y también plata en la prueba de persecución por equipos.

Compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 (séptimo en persecución) y Tokio 2021 (séptimo en persecución por equipos y ómnium).

Tras los Juegos de Tokio decidió dejar el ciclismo y dedicarse a la administración de fincas. Alinghi le llamó para unas pruebas físicas y en abril de 2022 se unió al equipo.

"Quería tomar parte en una de las competiciones más legendarias del mundo. Junto con los Juegos Olímpicos, la Copa del América es un sueño para cualquier deportista de elite", dijo en unas declaraciones distribuidas por el equipo suizo.

"Además, participar con un equipo cien por cien suizo, me hace sentir muy orgulloso. Somos un pequeño país de agua dulce, pero parece que nuestro equipo tiene una historia pendiente con la Copa", comentó.

El paso del ciclismo a una posición tan exigente como la de 'cyclor' no fue difícil para él porque, "las exigencias son igual de dinámicas".

"En realidad, no ha habido grandes diferencias en términos de rendimiento físico. Intentas ser un atleta de resistencia, pero con una gran capacidad para ofrecer una gran potencia", insistió.

"Ahora, como 'cyclor', la situación es, por supuesto, completamente diferente al ciclismo en pista, pero también hay increíbles descargas de adrenalina. Lo más emocionante es cuando navegamos a 50 nudos (90 km/h), cuando todo va bien a bordo, cuando estamos al máximo con mis compañeros, cuando toda la tripulación está sincronizada y cuando sentimos que esto, un enorme proyecto deportivo, está dando sus frutos", apostilló.

Comentó que la mayor diferencia entre el ciclismo en pista y su puesto en el Alinghi es que antes entrenaba más la resistencia y que ahora ha tenido que ganar peso (de 75 a 90 kilogramos) y potencia.

"Para un ciclista normal, normalmente no es muy bueno, pero para un 'cyclor', ser pesado es una buena cualidad. La principal diferencia es que en una bicicleta de carretera tienes que llevar tu propio peso. En el barco, todo se trata de potencia pura. Nada relativo a tu peso corporal", explicó.

El llamado 'Power Group' (grupo de cyclors) ha estado trabajando duro en la entrega táctica de potencia y Schir reveló que existe "una táctica detrás de la entrega de potencia".

"Es como administrar el deposito de combustible de tu coche. Puedes ir rápido durante dos vueltas, pero si superas el rendimiento demasiado pronto, puedes quedarte vacío también demasiado pronto", indicó. EFE

