Turull (Junts) replica a Puente que el Gobierno puede "hacer bastante más" para que se aplique la ley de amnistía

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que el Gobierno central puede "hacer bastante más" para que se aplique la Ley de Amnistía, después de que este lunes el ministro Óscar Puente haya afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho, textualmente, lo que podía y lo que debía hacer. "El Estado y el Gobierno del Estado tienen mecanismos para actuar jurídicamente contra aquellos jueces que han decidido no aplicar la ley a determinadas personas", ha dicho Turull en una rueda de prensa en la sede del partido, en la que ha apuntado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado como instituciones que cree que pueden actuar. Así, ha respondido a Puente que el Gobierno sí que puede hacer más para cumplir la amnistía: "Cuando tú sabes que un juez no aplica una ley que es muy clara, es un juez que no está cumpliendo la ley". JUNTS Y EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ Preguntado por el papel de Junts en el Congreso respecto al Gobierno de Sánchez, Turull ha expresado que en este momento no están "pendientes de si sufrirá o no sufrirá" Sánchez, sino de relanzar el movimiento independentista. Asimismo, ha afirmado que una de las cuestiones que tratará Junts en el congreso que ha convocado para el último fin de semana de octubre será "el planteamiento general y cómo se enfoca el tema de la mediación internacional" acordada con el PSOE.

Compartir nota: Guardar Nuevo