CC felicita a Illa pero avisa de que, si sigue adelante con el cupo catalán, se enfrenterá a Canarias

Coalición Canaria ha felicitado al socialista Salvador Illa por su elección como presidente de la Generalitat, pero ha recordado que, si sigue adelante con el concierto catalán pactada con ERC, irá en contra de los intereses de Canarias. Por un lado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha felicitado en redes sociales a Illa deseándole que pueda desarrollar una hoja de ruta marcada por la convivencia y la solidaridad territorial, así como la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero también desde la formación política de Coalición Canaria (CC), el secretario de Organización, David Toledo, advierte de que plantarán "batalla" contra el concierto catalán que, entiende, "no solo perjudicaría al archipiélago, sino que rompe el principio de solidaridad constitucional". Señaló que la investidura de Salvador Illa, en medio de un espectáculo "dantesco", "no" puede condicionar el futuro de Canarias y del resto de territorios, según ha informado CC en nota de prensa. Toledo agregó que el PSOE canario, que "ha mostrado su respaldo" al pacto catalán y a su nuevo presidente, "si apoyan un concierto fiscal para Cataluña estarán yendo en contra de Canarias". En relación con ello, ha criticado la "deriva" de un PSOE canario que ha optado por "salirse de la foto y agachar la cabeza frente a la estrategia del presidente, Pedro Sánchez". En este sentido, advirtió al secretario general del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que el archipiélago "no puede estar por detrás de su sillón en el Consejo de Ministros" y le invitó a posicionarse en contra del cupo catalán pactado por Pedro Sánchez y ERC como otros compañeros de su partido en otros territorios. Coalición Canaria pide abrir la reforma del sistema de financiación pero "con unas reglas del juego iguales para todos" los territorios y "no subordinada a los intereses de Pedro Sánchez de seguir en La Moncloa a cambio de prebendas a Cataluña". AGENDA CANARIA Por otro lado, Toledo expuso que desde CC se está trabajando "ya para lograr" que la Agenda Canaria esté plasmada en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que serán presentados por el Gobierno central el próximo mes de septiembre u octubre. "La Agenda Canaria está incluida en el acuerdo de legislatura y, por tanto, todas y cada una de las partidas --entre las que destacó las dirigidas a la lucha contra la pobreza, las destinadas a reforzar los recursos hídricos, las de la reconstrucción de La Palma, las ayudas para reforzar el sistema eléctrico en el archipiélago, las destinadas a mantener la gratuidad del transporte público terrestre o las necesarias para apoyar el sector primario canario y el sector audiovisual, entre otras-- deben estar recogidas en los PGE para 2025", sentenció.

Compartir nota: Guardar Nuevo