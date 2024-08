El PSdeG insiste en pedir explicaciones a Feijóo y Rueda por el Hospital Cunqueiro como "responsables de las decisiones"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha pedido explicaciones al presidente del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al actual líder autonómico, Alfonso Rueda, sobre el modelo escogido para el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, al ser "responsables de las decisiones". Todo ello tras conocerse este miércoles el Informe de Fiscalización del Contrato de Concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo publicado por Contas, que concluye que habría sido más eficiente licitar la obra y los servicios del centro por separado, y no conjuntamente como llevó a cabo la Xunta, ya que supondría un ahorro de más de 470 millones de euros (IVA incluido). "Tienen que explicarlo de forma clara e inmediata. Ya están tardando", ha reivindicado Besteiro, lamentando la "falta de transparencia" y la "opacidad en la contratación" que denuncia el documento relativo al hospital, con una "reducción de superficie sin modificar el precio a la baja". Por todo ello, el PSdeG ha presentado una batería de medidas en el Parlamento de Galicia para solicitar al Gobierno autonómico explicaciones en sede parlamentaria. Sobre el estudio que llevará a cabo el Tribunal de Cuentas, debido que el informe del Consello de Contas será enviado a este organismo, Besteiro ha dicho que los socialistas estarán "atentos" por si hay "responsabilidad de alcance a las cuentas públicas", porque "todo parece indicar que sí", ya que son "cifras muy importantes" y decisiones "de dudosa trascendencia legal". "SOBRECOSTE DE 470 MILLONES" Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha recordado que en 2015 "más de 200.000 personas" salieron a la calle en protesta del modelo elegido para el hospital. "Son 470 millones de euros de sobrecoste de este hospital que pretenden que sea una aportación financiera a Vigo. No, no, el hospital tuvo 470 millones de coste por encima del debido que le dieron a un fondo de inversión buitre francés", ha criticado el regidor olívico. Él ha insistido en pedir explicaciones no solo al actual presidente autonómico, sino también a Feijóo. "Queremos saber por qué lo hicieron. Por qué tomaron esta decisión que 200.000 personas en una manifestación cuestionamos abiertamente. Y nos hablaban de las enormes virtudes del modelo. Pues el modelo era tan calamitoso que el propio Feijóo no lo volvió a utilizar nunca más", ha añadido.

