Un colectivo de militantes de ERC llama a votar 'no' el preacuerdo para hacer presidente a Illa

El Colectivo Primero de Octubre, formado por militantes de ERC, ha hecho un llamamiento al resto de la militancia para que voten 'no' este viernes en la consulta a los cerca de 8.700 militantes republicanos sobre si investirán al candidato socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat a cambio de soberanía fiscal y otras medidas que recoge el preacuerdo entre ambos partidos. En un comunicado de este jueves, el colectivo pide votar "con la cabeza" y expone un listado de razones por las que hacerlo, como que, en sus palabras, el Estado español no cumple nunca con sus compromisos o que, una vez investido Illa, presidirá "sí o sí durante cuatro años la Generalitat" y no tendrán ningún mecanismo para destituirlo. Exponen que el sistema de financiamiento que incluye el preacuerdo depende de la modificación de la LOFCA, que requiere la mayoría absoluta del Congreso, y que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto "ya puso límites". Para ellos, con el preacuerdo "se renuncia al conflicto político Cataluña-España para sustituirlo por una Convención Nacional en la que solo participarán los catalanes". También reivindican que el Comité Olímpico Internacional solo acepta a los Estados: "Si queremos selecciones catalanas tenemos que ser un Estado independiente". "VOTAD CON EL CORAZÓN" Asimismo, instan a los militantes a votar "con el corazón" y afirman que los republicanos no pueden hacer presidente al candidato más españolista que ha optado nunca la presidencia, así como a un partidario de un 155 permanente, textualmente. "No podemos regalar la Generalitat a los que nos quieren encarcelados", señalan. Por último, también les reclaman votar con el hígado: "Los cuentos los contamos nosotros a nuestros hijos. No queremos que nos cuenten un cuento en el que el lobo feroz se convierte en bueno y nos permitirá hacer lo que no nos ha permitido nunca".

Compartir nota: Guardar Nuevo