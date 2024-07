Temas del día de EFE España del miércoles 31 de julio de 2024

GOBIERNO BALANCE

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace balance del curso político antes del paréntesis de agosto, al que el Ejecutivo llega con un preacuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa en Cataluña, con el anuncio de una querella contra el juez que investiga a Begoña Gómez y con buenos datos económicos pero sin presupuestos.

(Comparecencia a las 11:00 horas)

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

PARTIDOS PSOE

Madrid - La "financiación singular" para Cataluña que se contempla en el acuerdo entre el PSC y ERC ha suscitado muchas críticas, algunas dentro de las propias filas socialistas con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la cabeza.

(Declaración institucional de Emiliano García-Page, 10:30 horas)

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

GOBIERNO CATALUÑA

Barcelona - Una vez alcanzado un acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa, que deben ratificar las bases de los republicanos en una consulta este mismo viernes, los socialistas catalanes buscan ahora el apoyo de los comunes cuyo consejo nacional se reúne para adoptar una decisión.

(Reunión del consejo nacional de Catalunya en Comú a las 10:30 horas)

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

PODER JUDICIAL

Madrid - Tras siete votaciones infructuosas el martes, los veinte vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelven a reunirse para tratar de elegir presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Supremo, cargo para el que llegan como favoritos a esta segunda jornada los magistrados del alto tribunal Pilar Teso y Pablo Lucas.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód:22116022 y otros)

- El Senado aprueba definitivamente en un pleno extraordinario la proposición de ley que propiciará la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Pleno 11:00 horas.

ESPAÑA DÉFICIT

Madrid - El Ministerio de Hacienda publica el déficit público hasta mayo, a falta de las corporaciones locales, después de que en los cuatro primeros meses del año disminuyera un 3,1 por ciento y se situara en el 0,39 por ciento del PIB, equivalente a 5.979 millones de euros.

(Texto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 22157308 y otros)

OLA CALOR

Madrid - El desplazamiento del anticiclón africano hacia la península ha elevado la alerta y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido para este miércoles la entrada de una tercera ola de calor de este verano, con temperaturas de hasta 42 grados en amplias zonas de la mitad sur, este peninsular y Baleares.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

INCENDIO FORESTAL

Benasau (Alicante).- Medios aéreos y terrestres intentan controlar el incendio forestal declarado este martes en Benasau, al interior norte de Alicante, que está evolucionando favorablemente pese a que, en esta madrugada, las adversas condiciones meteorológicas, ha obligado a desalojar el cercano pueblo de Penáguila.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

.- Seguimiento del desarrollo del incendio en Valdeverdejo (Cuenca), donde anoche se confinaron dos poblaciones de la serranía conquense.

PARQUE LAS CALMAS

Santa Cruz de Tenerife - La futura declaración como parque nacional del Mar de las Calmas, en El Hierro, que sería el primero de ámbito exclusivamente marino en España, suscita varias preguntas relacionadas la sostenibilidad de la medida: ¿Ayudará a una mejor conservación y cuidado de las especies de cetáceos que se prodigan por sus aguas y sus espacios? ¿Llamará a la masificación? ¿Convencerá al sector pesquero?

(Texto)

SERIES AGOSTO (CRÓNICA)

Madrid - Roland Emmerich, director experto en cine de acción y catástrofes, firma para Prime Video la serie 'Those About To Die' que recrea el mundo real y fascinante del imperio romano, con la que planta cara a la fantasía de sagas literarias como 'Juego de tronos' o 'El señor de los anillos', que también regresa con una segunda temporada.

(Texto)(Foto)

VIDEOJUEGOS AGOSTO (CRÓNICA)

Madrid - Agosto prolonga la tendencia relajada de julio pero hay un buen puñado de novedades para los amantes de los videojuegos, como ¡World of Goo 2', 'Steam World Heist 2', 'Black Myth: Wukong’, 'EA Sports Madden NFL 25’o ’Visions of Mana’, aperitivos antes de la llegada de 'Star Wars Outlaws', el indiscutible estreno estelar del mes.

(Texto enviado a las 08:11 horas. 540 palabras)(Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Santander - GOBIERNO CATALUÑA.- El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, habla del acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña y ERC para que el socialista Salvador Illa presida la Generalitat. Patio del Parlamento de Cantabria. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:30h.- Toledo.- GOBIERNO CATALUÑA.- El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, realiza una declaración institucional tras el preacuerdo del PSC y ERC que prevé un sistema de financiación singular para Cataluña. Palacio de Fuensalida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Barcelona.- GOBIERNO CATALUÑA.- El Consejo Nacional de Catalunya en Comú se reúne para decidir si cierra un acuerdo con el PSC para la investidura de Salvador Illa.

10:30h.- Pamplona.- GOBIERNO NAVARRA.- La presidenta de Navarra, María Chivite, realiza un balance del primer año de legislatura. Jardín del Palacio de Navarra. (Texto)

10:30h.- Madrid.- MESA SENADO.- Reunión de la Mesa del Senado. Senado

11:00h.- Madrid.- GOBIERNO LEGISLATURA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Palacio de la Moncloa para hacer el habitual balance del curso político previo al paréntesis estival y exponer sus expectativas ante los próximos meses de la legislatura. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)(Directo)

11:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El Senado aprueba definitivamente la proposición de ley que propiciará la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Senado . (Texto) (Foto)

11:30h.- Almería.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acude al homenaje a ‘Los Coloraos’. Ayuntamiento. Plaza de la Constitución s/n. A su llegada atiende a los medios de comunicación. (Texto) (Vídeo)(Audio)

11:30h.- Bilbao.- PNV ANIVERSARIO.- Acto de celebración del 129 aniversario del PNV. Jardines de Albia. (Texto) (Foto)

12:15h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, ofrece declaraciones a los medios de comunicación. Plaza de las Cortes.

13:00h.- San Sebastián.- ISLA FAISANES.- Acto semestral de traspaso de la jurisdicción de la fronteriza isla de los Faisanes (el condominio más pequeño del mundo) entre España y Francia. Isla de los Faisanes.

ECONOMÍA

Madrid.- ESPAÑA DÉFICIT.- El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta mayo y los del Estado hasta junio. (Texto)

07:00h.- Madrid.- AENA RESULTADOS.- Aena presenta sus resultados del segundo trimestre del año. A las 13 horas hace una presentación con analistas. (Texto)

07:00h.- Madrid.- BBVA RESULTADOS.- El BBVA comunica a la CNMV los resultados obtenidos en la primera mitad del año, antes de la apertura de la Bolsa. 09:30 horas, el consejero delegado, Onur Genç, los explica a analistas e inversores en una conferencia 'on line' y por último, a las 12:00 horas, los presenta ante los medios de comunicación. (Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

07:30h.- Madrid.- TELEFÓNICA RESULTADOS.- Telefónica presenta sus resultados durante la primera mitad del año. 10:00 conferencia de prensa. (Texto)

09:30h.- València.- CAIXABANK RESULTADOS.- El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta a los medios de comunicación los resultados de la entidad del primer semestre de 2024. Sede social de CaixaBank, c/ Pintor Sorolla, 8 (Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Segundo pleno del nuevo Consejo General del Poder Judicial para elegir presidente. Sede del CGPJ. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUSTICIA PROTESTAS.- Concentración de funcionarios de la Audiencia Nacional en protesta por los problemas de climatización en algunas zonas de la sede de este tribunal, convocada por CCOO. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez.

10:00h.- Pozuelo de Alarcón (Madrid).- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Mando de Operaciones en la base de Retamares. (Recogida de acreditaciones a las 9:45 horas) Carretera M-511, kilómetro 3 (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:30h.- Pozuelo de Alarcón (Madrid).- FUERZAR ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Mando de Operaciones (MOPS) en la Base de Retamares.

11:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El Senado aprueba definitivamente en un pleno extraordinario la proposición de ley que propiciará la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)

11:30h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- Ponencia de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Congreso de los Diputados. Sala Lázaro Dou.

12:00h.- Madrid.- ANTECEDENTES PENALES.- Ponencia de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la ley orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Sala Lázaro Dou. (Texto)

15:00h.- Madrid.- TRÁFICO VERANO.- La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene previstos 3,1 millones de desplazamientos por las carreteras españolas entre este miércoles y el jueves con motivo del cierre de julio y el comienzo de agosto por lo que ha activado un nuevo dispositivo especial de regulación y vigilancia. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

SOCIEDAD

08:00h.- Barcelona.- ENFERMEDADES MIGRAÑA.- Nuevas investigaciones lideradas por el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) subrayan la importancia del inicio precoz de la medicación específica contra la migraña para mejorar la calidad de vida de los pacientes (Texto)

10:00h.- Sevilla.- INMIGRACIÓN MENORES.- La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía, Loles López, preside el pleno del Foro Andaluz para la integración de personas de origen migrante, donde se informará de la situación de los traslados de personas migrantes a la península desde Canarias. Avenida de Hytasa, 14.

12:00h.- Santander.- UIMP COMUNICACIÓN.- Los consejeros de Economía, Luis Ángel Agüeros, y de Educación, Sergio Silva, asisten al acto de entrega de la Medalla del 90 aniversario de la UIMP a la presidenta del ente público de Radiotelevisión Española (RTVE), Concepción Cascajosa. Sala Madrazo del Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- La Laguna (Tenerife).- SALUD NEFROLOGÍA.- El gerente del Hospital Universitario de Canarias, Adasat Goya, y el nefrólogo e investigador de la Universidad de La Laguna Esteban Porrini presentan en rueda de prensa un nuevo método para medir la función renal que, aseguran, es "único en el mundo". HUC (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Sevilla.- PACO CAMINO.- Funeral en Camas (Sevilla) del torero Paco Camino. Parroquia de Santa María de Gracia. Camas. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

10:30h.- Pamplona.- ARTES ESCÉNICAS.- Presentación de la quinta edición del programa de artes escénicas 'Con los pies en las nubes/Oinak hodeietan'. Archivo General de Navarra. (Texto)

11:00h.- Zaragoza.- CINE COMEDIA.- Presentación de la XXI edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo ‘Paco Martínez Soria’ que se celebrará del 10 al 17 de agosto en el Teatro de Bellas Artes de la localidad zaragozana. Espacio Ibercaja Xplora. Plaza de Basilio Paraíso, 2A.

11:00h.- Murcia.- PATRIMONIO VIDRIERA.- Instalación de la vidriera central de la fachada de la catedral de Murcia tras su restauración. Catedral. (Texto) (Foto)

12:00h.- Fuengirola (Málaga).- TECNOLOGÍA MÚSICA.- La Fundación la Caixa presenta 'Symphony, un viaje al corazón de la música', una experiencia gracias a la tecnología de realidad virtual que invita al espectador a sentirse como un músico más dentro de la orquesta. Plaza Estrella de los Mares.

20:30h.- Vitoria.- MÚSICA VITORIA.- El concierto 'Udako Oroimenak', con Iñigo Etxezarreta (ETS), Idoia Asurmendi, Eñaut Elorrieta (Ken Zazpi) y Josune Arakistain (Süne), es el último espectáculo que acoge el Teatro Principal de Vitoria, antes de cerrar tres años por su renovación. Teatro Principal.

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Coque Malla actúa en las Nits de Vivers con su nueva gira 'Aunque estemos muertos tour'. Jardines de Viveros.

22:45h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Estreno de la tragicomedia multidisciplinar 'Medusa' dentro de la 70 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que supone el regreso de Victoria Abril a los escenarios y el debut como actriz de Ruth Lorenzo. Asiste la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Teatro Romano. (Texto) (Foto)

