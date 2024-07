Marta García: "Estar en los Juegos me ha dado un plus de ilusión"

París, 31 jul (EFE).- La palentina Marta García, plusmarquista española de 5.000 metros y medallista de bronce en el último Europeo de Roma, declaró este miércoles que llega a los Juegos Olímpicos con "sensaciones espectaculares" y afirmó que poder estar en París la ha dado "un plus de ilusión".

Marta García es la gran referente del 5.000 española. Este año ha ido acumulando récords y los 14:44.04 que logró en el Europeo de Roma la han catapultado hacia un debut olímpico donde espera demostrar el gran salto de calidad que ha realizado en esta temporada.

"Las sensaciones son espectaculares. Estar en París me ha dado un plus de ilusión porque no ha sido fácil. Llevo un año muy guay e ilusionante. Después de Roma he tenido tantas emociones y tantas cosas que me encontraba cansada. Luego la Liga de Diamante de Mónaco me dejó un buen sabor de boca y en estas últimas tres semanas me he encontrado muy bien, mejor que en Roma", dijo Marta García, en conferencia de prensa en la Villa Olímpica.

La atleta palentina, de 26 años, consume "mucho atletismo" como forma de preparación para "analizar tácticas" de cara a mejorar en las competiciones.

"Veo mucho atletismo, no solo de mi prueba aunque también me veo a mi misma como un trabajo con mi psicólogo. Me gusta verme para mejorar, sobre todo el último año especialmente. Es algo que me aporta", finalizó. EFE

drl/jl