Moreno remodela a fondo el Gobierno andaluz con caras nuevas en Salud y Educación y Carolina España como portavoz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes una remodelación a fondo de su gobierno justo en el ecuador de la legislatura que incorpora dos caras nuevas, Rocío Hernández Soto y Carmen Castillo, al frente de las consejerías de Salud y Consumo y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, respectivamente, y que sitúa con nueva portavoz del Ejecutivo a la titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. El nuevo gabinete diseñado por Moreno, que no prescinde de ninguno de sus actuales consejeros, contará con una consejería más, 14, y estará integrado por ocho mujeres y seis hombres, cuatro de ellos profesionales independientes no ligados a la política. La nueva Consejería será la de Cultura y Deporte, hasta ahora integrada en Turismo, y a cuyo frente vuelve Patricia del Pozo, que ya la lideró en la anterior legislatura y ahora deja la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Moreno ha justificado la creación de la Consejería de Cultura y Deporte en la necesidad de "potenciar dos sectores que consideramos claves y estratégicos para Andalucía". La nueva Consejería de Turismo y Andalucía Global seguirá liderada por Arturo Bernal, mientras que Carmen Castillo, viceconsejera de Educación en la anterior legislatura con Javier Imbroda, asume la titularidad de este departamento. La nueva consejera de Salud y Consumo es Rocío Hernández Soto, hasta ahora directora del distrito Aljarafe Sevilla Norte, en lugar de Catalina García, que pasa a Sostenibilidad y Medio Ambiente. Uno de los damnificados con la remodelación es Ramón Fernández Pacheco, que se queda con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que dejó vacante Carmen Crespo con su marcha al Parlamento Europeo, y que además cede la Portavocía del Gobierno a Carolina España, que gana peso dentro del Gobierno. Carmen Crespo cesó el pasado 3 de mayo como consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para concurrir como candidata número dos de la lista del PP al Parlamento europeo en dichos comicios del 9 de junio, un movimiento en el seno del Gobierno andaluz al que Juanma Moreno respondió designando a Ramón Fernández-Pacheco como consejero en suplencia de dicha cartera de la Junta. El también portavoz del Gobierno andaluz sumó desde entonces --desde el mismo 3 de mayo-- las competencias de dicha consejería con las que ya le correspondían como titular del departamento de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que Ramón Fernández-Pacheco ha venido dirigiendo desde el mes de julio de 2022. El presidente ha expuesto que ha querido hacer "estos ajustes" antes de acabar el curso político "para iniciar la tarea en septiembre con los nuevos equipos configurados y con todo dispuesto para dejarse la piel por esta tierra". Ha señalado que el Gobierno no sólo se debe limitar a tomar decisiones, "sino que también tiene que escuchar y dialogar". En su opinión, el Gobierno de Andalucía está funcionando "de una manera aceptable, intentando siempre que los aciertos sean mucho más que los errores, que los hay y los habrá, como en cualquier proyecto que se inicie en la vida". "Andalucía tiene por delante un futuro muy prometedor y me siento responsable de un proyecto que va más allá de un gobierno y que es un proyecto de una sociedad en su conjunto porque nada es más importante que lo que los andaluces y andaluzas podamos alcanzar juntos", ha indicado. "Debemos estar preparados para seguir y para asumir retos de futuro, y seguir creyendo y confiando en el cambio", según ha expuesto Moreno, para quien Andalucía debe ser cada vez "más referente para el resto de España, no sólo por esa vía andaluza de la política tranquila, sino también por los resultados", y liderando España con "estadística y con autoestima, y siendo ejemplo de trabajo y regeneración". Ha animado a los ciudadanos a "seguir avanzando por el camino del orgullo andaluz y la autoestima", prometiendo que hará todo lo que esté en su mano para convertir a Andalucía "en una tierra cada día mejor". Además de la nueva portavoz del Ejecutivo andaluz, la titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, se mantienen en sus actuales puestos en el gobierno los consejeros de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz; de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. EN 2023 HUBO RELEVO AL FRENTE DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO La anunciada este lunes por Juanma Moreno es la segunda crisis de gobierno que aborda desde que fue investido por segunda vez como presidente de la Junta en julio de 2022 gracias a la mayoría absoluta conquistada por el PP-A en las elecciones al Parlamento andaluz del 19 de junio de aquel año. Así, el presidente relevó en abril de 2023 a Marifrán Carazo por Rocío Díaz al frente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, para que la primera pudiera concurrir como candidata del PP a la Alcaldía de Granada en las elecciones municipales de mayo de 2023, en las que la ya exconsejera venció con mayoría absoluta. Juanma Moreno anunció la composición del primer gobierno 'monocolor' del PP-A en la historia de la autonomía andaluza --el primero además respaldado por una mayoría absoluta del Grupo Popular en el Parlamento-- el 25 de julio de 2022, y sus consejeros tomaron posesión al día siguiente. El Ejecutivo comenzó su actividad sin contar con una figura específica que ejerciera de portavoz del mismo, responsabilidad que el presidente acabó asignando al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, a los dos meses de la toma de posesión del Gobierno, el 27 de septiembre de 2022.

