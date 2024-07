El Gobierno vasco pide que intervenga el Tribunal Constitucional sobre títulos extranjeros

Bilbao, 24 jul (EFRE).- El Gobierno Vasco considera que los criterios del Tribunal Supremo para suspender cautelarmente el traspaso a Euskadi de las funciones para la homologación de títulos extranjeros no son "los más adecuados" para resolver un tema de distribución competencial, por lo que ha pedido que el Tribunal Constitucional "aplique el bloque de constitucionalidad".

Así se ha pronunciado el Ejecutivo vasco tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la vigencia del real decreto del pasado 9 de abril por el que se traspasan a Euskadi funciones y servicios en materia de homologación de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a uno universitario oficial español.

Fuentes del Gobierno Vasco han recordado que se trata de una competencia contemplada en el Estatuto y legalmente asumida por las instituciones vascas.

"Los criterios que ofrece el supremo para la suspensión cautelar no nos parecen los mas adecuados para resolver un tema de distribución competencial y nos inclinamos porque se aplique el bloque de constitucionalidad y que lo haga el Tribunal Constitucional", han agregado.

Actualmente en Euskadi hay registradas 200 solicitudes para la homologación de títulos universitarios extranjeros.

Esta es la "prioridad" del Gobierno vasco, que esta decisión de suspensión cautelar "no paralice los proyectos de estas 200 personas que quieren desarrollarse profesionalmente en Euskadi".

El alto tribunal resuelve en un auto la solicitud planteada por diferentes colegios profesionales para que adoptara esta medida cautelar mientras resuelve los recursos que han presentado contra el real decreto.

El Supremo entiende que de ser desestimatoria la sentencia que finalmente se dicte no se habrá obstaculizado en exceso el ejercicio de las funciones traspasadas y de ser estimatoria no se habrá dado lugar a la adopción de decisiones que no deberían corresponder a la comunidad autónoma. EFE

jmv/sf/aam