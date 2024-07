Marlaska preside el miércoles la Junta de Seguridad del País Vasco y recibe a la consejera del PSE a cargo de prisiones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside este miércoles junto al vicelehendakari primero del Gobierno Vasco y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, la Junta de Seguridad del País Vasco. Además, recibirá en la sede del Ministerio a la nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco, la socialista María Jesús San José López, con competencias en materia de prisiones. Se trata de la primera Junta de Seguridad que se celebra con el nuevo gobierno vasco que preside Imanol Pradales (PNV), retomando así las reuniones bilaterales con las regiones que tienen cuerpos policiales autonómicos, según figura en la agenda del ministro del Interior consultada por Europa Press. La de Cataluña sigue sin fecha a la espera de que se resuelvan las negociaciones para formar Gobierno o se repitan las elecciones, después de que la Junta de Seguridad prevista para el pasado 25 de marzo se suspendiera, entre críticas del conseller de Interior, Juan Ignasi Elena, por la convocatoria de los comicios que ganó el socialista Salvador Illa. COMPETENCIAS EN AEROPUERTOS Y PUERTOS En las últimas campañas electorales de las elecciones vascas y también luego en las catalanas, sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil criticaron las negociaciones para que la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra asumieran competencias en aeropuertos y puertos de estas comunidades autónomas. "Todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado y, por tanto, corresponde a la Guardia Civil y a la Policía Nacional; no puede haber ningún traslado de competencia en esa materia tan importante como es el control de las fronteras tanto marítimas, terrestres, como aéreas", replicó Marlaska, negando que hubiera "presión de nadie" sobre el reparto de funciones policiales. En la última reunión de la Junta de Seguridad del País Vasco Marlaska y Erkoreka fijaron dos ámbitos prioritarios para reforzar la cooperación: la lucha contra la violencia contra las mujeres y la ciberdelincuencia mediante la incorporación de la Ertzaintza al Observatorio de la Cibercriminalidad. PRESOS DE ETA Y EL DAÑO CAUSADO Este miércoles, además, el ministro del Interior recibirá en la sede de este departamento en Madrid a la nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco, la socialista María Jesús San José López, con competencias en materia de prisiones tras la transferencia del Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. El pasado 15 de julio, San José aseguró que "no cejará en intentar conseguir" que cuando los presos de ETA salgan de la cárcel lo hagan "admitiendo no sólo el dolor sino la profunda injusticia del daño causado". Su intención, dijo, será "prepararles para volver a las calles de una Euskadi que es justo lo contrario de lo que ellos combatieron". "La cuestión, la que nos mira a nuestra responsabilidad pública, es si cuando salgan lo hacen con arrepentimiento por el mal causado, con empatía hacia sus víctimas, con voluntad de reencontrarse con la sociedad", continuó la consejera, admitiendo que cumplidas las penas "esto no ocurre siempre". La consejera también recordó las "secuelas del dolor generado en las víctimas, que no olvidan" y también se refirió a las "consecuencias para los asesinos, que es el cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales con todas las garantías de sus derechos". Desde asociaciones de víctimas del terrorismo como AVT y Covite se ha venido criticando la política penitenciaria del Gobierno Vasco al considerar que existe una estrategia "deliberada y cada vez más acelerada" de concesiones de terceros grados a miembros de ETA que no están arrepentidos de sus crímenes.

