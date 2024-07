Melamed: "Tener el objetivo de ascender es ambicioso; hay plantilla para hacerlo"

Almería, 19 jul (EFE).- Nico Melamed, fichaje estrella del Almería tras quedar libre en el Espanyol, dijo este viernes en su presentación que "empezar en Segunda y tener el objetivo de ascender es ambicioso", pero aseveró que "hay plantilla para hacerlo", además de resaltar que cree que se ha ido del club en el que se formó "de la mejor manera posible".

El mediapunta hispanoargentino, que también puede jugar de extremo, dsestacó que lo que le "cautivó" del Almería fue "el proyecto como tal, a corta y largo plazo, porque Almería es una ciudad perfecta" para adaptarse a ella, y añadió que "muchos compañeros" con los que habló ya le dijeron que era un destino "genial y que la adaptación sería muy buena".

Nicolás Melamed Ribaudo (Castelldefels -Barcelona-, 11 de abril de 2001) explicó el proceso de su fichaje por el club almeriense y señaló que desde enero le empezaron a llegar "varias ofertas de Primera", pero que la que más le "gustó fue la del Almería" porque no se centra "sólo en el presente, sino en el futuro, en el más allá".

"Y sé que este club y esta ciudad merecen estar en Primera. Eso me llamó la atención, la confianza del club" y de sus dirigentes "en un proyecto de futuro", recalcó el exfutbolista del Espanyol, internacional en las categorías inferiores de España y con toda su trayectoria ligada al club 'perico'.

Añadió que el cuerpo técnico dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' le "ha acogido perfectamente porque antes habían pasado por el Espanyol" y consideró que en la plantilla rojiblanca se ha encontrado con "una gran familia".

Nico Melamed se ha incorporado a la disciplina del Almería con apenas un mes de vacaciones, pues terminó el pasado 23 de junio ascendiendo con el Espanyol a Primera y podría estar en los partidos de este fin de semana ante el Granada, este sábado, y ante el Benfica, el domingo en Francia.

"La organización es muy buena. Cuanto más exigente sea el rival, mejor para nosotros, y cuanto más nos conozcamos, mucho mejor. Yo sólo llevo un par de días de entrenamientos, pero al haber acabado más tarde no he perdido tanto ritmo. Si mañana me pone los 90 minutos, lo daré todo; estoy dispuesto para todo", aseguró el barcelonés.

El exmediapunta del Espanyol no se esconde a la hora de hablar de ascender y cree que este objetivo "es un convencimiento" por el que van a luchar hasta el final.

Para Melamed, "el míster es de Primera, el equipo y el club también, al igual que yo", dijo, por lo que subrayó que lucharán "por objetivos ilusionantes" y sin que la competencia en su posición sea un impedimento.

"Vengo como uno más a pelear mi posición porque cuanto más nivel tenga la plantilla y más competencia haya, mejor seremos en el campo", indicó el hispanoargentino, de 23 años, aunque con bastante experiencia en la élite tras haber debutado hace casi seis años.

El nuevo refuerzo rojiblanco destacó que amigos como Adrián Embarba, con quien tiene "una relación espléndida", y otros compañeros le están "ayudando mucho" en su adaptación, además del cuerpo técnico dirigido por Rubi, a cuyos integrantes ya conocía del Espanyol y de quienes "sabía que iban a confiar mucho" en él. EFE

