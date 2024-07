Unos 15 miembros de CDR piden no investir a Illa (PSC) a las puertas de la sede de ERC

Unos 15 miembros de los CDR, según fuentes republicanas, han protestado este jueves por la mañana a las puertas de la sede de ERC en Barcelona para pedir a los republicanos no investir al primer secretario del PSC, Salvador Illa. Los manifestantes llevaban una pancarta en la que se podía leer 'Nuestro voto no os legitima para pactar con el 155' y carteles de 'No más pactos con el 155'. Las mismas fuentes han explicado a Europa Press que los manifestantes no han logrado entrar en la sede sino que han protestado ante la puerta.

Compartir nota: Guardar Nuevo