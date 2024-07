La izquierda forzará este viernes la destitución de la alcaldesa de Ciutadella (PP) con una moción de censura

Los grupos de izquierdas PSOE, PSM-Més per Menorca y Ciutadella Endavant forzarán este viernes la destitución de la alcaldesa del PP, Juana Mari Pons, durante el Pleno del Ayuntamiento de Ciutadella en el que se debatirá la moción de censura que presentaron la pasada semana. La moción será presentada por 11 miembros de la corporación, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros que la integren. De este modo, el nuevo alcalde será previsiblemente el regidor socialista Llorenç Ferrer, hasta el 31 de enero de 2026. Posteriormente, ocupará el cargo la regidora del PSM-Més per Menorca Maria Jesús Begur hasta el mes de junio del año 2027. En relación a la gestión de las áreas, según el acuerdo de gobernabilidad firmado por los tres partidos, el PSOE se encargará de Servicios Económicos, Urbanismo, Recursos Humanos, Fiestas, Turismo y Comercio. Por su parte, PSM-Més per Menorca llevará los departamentos de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Cultura y Patrimonio, Seguridad Ciudadana, Movilidad, Juventud y Servicios de Agua y alcantarillado. Finalmente, Ciutadella Endavant se ocupará de Igualdad y Cooperación, Formación y Ocupación, Educación y Limpieza y recogida de residuos.

