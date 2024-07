Podemos avisa al Gobierno de que tenga "cautela" al anunciar el fin de la Ley Mordaza sin un pacto con los socios

El coportavoz de Podemos ha reclamado al Gobierno "cautela" con el anuncio de la derogación de la Ley Mordaza, dado que ahora solo conocen un mero titular de prensa que no ha sido acordado con socios de investidura, y ha manifestado que en materia de regeneración democrática "no pueden aceptar medidas cosméticas". Concretamente, ha instado al Ejecutivo a esclarecer si la iniciativa que propone se basa en el texto que decayó en la pasada legislatura, que no contó con el apoyo de aliados habituales como Bildu y ERC, o si se aspira a ir más allá e incluir dentro medidas como la prohibición del uso de pelotas de goma o la supresión de las devoluciones 'en caliente' de migrantes. Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, haya avanzado PSOE y Sumar han alcanzado este martes un acuerdo para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por su detractores como 'Ley Mordaza', en el marco de las medidas de regeneración democrática anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Lo que sabemos por ahora es que es un anuncio, otra promesa más, que no viene pactada con los socios de la investidura y que, por tanto, habrá que estudiar en profundidad", ha advertido Sánchez, que de esta forma no avanza la posición hasta conocer los detalles de la iniciativa para derogar la Ley Mordaza que se traerá a la cámara. El diputado del Grupo Mixto ha demandado información sobre si esta vez el PSOE quiere ser "ambicioso" a la hora de derogar esta normativa, no como en la legislatura pasada, o si se va a permitir que se siga permitiendo el uso de toda una "tipología de falta de respeto a la autoridad" por parte e la Policía, que a su juicio se emplea en muchas ocasiones para "reprimir" manifestaciones. Fuentes de la formación morada han señalado que el Ejecutivo no les ha contactado para informarles del contenido de la derogación de la Ley Mordaza y que si aspira a que prospere, deberá ir más allá de los límites que marcó en su día el PSOE, en alusión de nuevo a la prohibición de pelotas de goma y devoluciones en caliente. CRITICA LA INCOHERENCIA DE SÁNCHEZ AL PACTAR EL CGPJ CON EL PP Respecto a la comparecencia de Sánchez este miércoles en el Congreso para informar del paquete de medidas de regeneración, el dirigente de Podemos ha subrayado que no espera mucho "más allá de anuncios" en su intervención, dado que el jefe del Ejecutivo es "incoherente" al haber pactado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PP. En este punto, ha criticado que el "tantas veces prometido plan de regeneración" de Sánchez llega después de "acordar" el desbloqueo del CGPJ con un partido que ha tenido bloqueado cinco años el CGPJ, ha fomentado el presunto espionaje a diputados de su formación y se jactaba de "controlar la Justicia por la puerta de atrás". También ha confrontado que Podemos ha aportado propuestas como reformar el sistema de elección de vocales del CGPJ con el bloque de investidura, al demandar que se elijan representantes por mayoría absoluta en vez de dos tercios de la cámara, y propuestas de ley en materia de medios de comunicación, como la obligación de los dueños de empresas periodísticas a publicar posibles conflictos de intereses. TAMBIÉN MANTIENE LA INCÓGNITA SOBRE LA LEY DE EXTRANJERÍA De esta forma, Sánchez Serna ha lamentado que hasta la fecha el PSOE no haya atendido ninguna de sus medias y reclaman propuestas que "vayan a la raíz del problema", no actuaciones "cosméticas". Por otro lado, ha reafirmado que su formación va a estudiar "en profundidad" la reforma de la Ley de Extranjería que impulsan PSOE, Sumar y Podemos, dado que defienden un compromiso para terminar con las devoluciones en caliente y la regulación de medio millón de inmigrantes irregulares, como ya se incluye en la Iniciativa Legislativa Popular secundada por la mayoría de grupos. Sánchez Serna ha desgranado que ahogan por un sistema para acoger de forma y obligatoria a los menores migrantes entre comunidades, dado que tiene que haber solidaridad con autonomías que son puerta de entrada de inmigración como Canarias. Eso sí, ha apostillado que ese modelo debe hacer no en función del interés de las comunidades sino del menor, contemplando por ejemplo a la hora de derivar a otros territorios si estos migrantes tienen familiares ya en el territorio. "No se trata de repartir menores como si fueran cajas del Amazon", ha zanjado.

