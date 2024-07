El juez del 'caso Begoña Gómez' ordena a la UCO recabar seis expedientes de la IGAE

El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe otros seis expedientes de la Intervención General del Estado (IGAE). En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan Carlos Peinado libra oficio a la UCO para que recaben un expediente de un contrato adjudicado por la empresa pública Red.es, uno del Consejo Superior de Deportes (CSD), y cuatro del Ayuntamiento de Madrid. Según consta en la resolución, el expediente de Red.es estaría relacionado con "servicios de apoyo y asesoramiento"; el del CSD respondería a servicios de apoyo para el "diseño y operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del deporte, así como para coordinar todos los programas de innovación desarrollados por el CSD". Respecto a los contratos suscritos por el Ayundamiento de Madrid, el juez se interesa en dos relativos a servicios de apoyo a la gestión del centro de innovación 'La N@ve'; en uno dedicado a la "creación de un ecosistema de empresas de economía circular, gestionando y promoviendo actividades del Centro de Innovación en Economía Circular de la Ciudad de Madrid (CIEC); y en otro de servicio de apoyo para la gestión y desarrollo de la factoría industrial de Vicálvaro. No es la primera vez que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid se interesa por contratos suscritos en estos organismos públicos. De hecho, el pasado 2 de julio recibió un informe de la Guardia Civil con información relativa a otros contratos. En el marco de las pesquisas, la Unidad Central Operativa (UCO) ha informado de que Innova Next SLU (de forma individual o conformando UTE con terceras empresas) "ha sido la sociedad en la que más se han concentrado la adjudicación de contratos públicos dentro del Grupo Barrabés". "Concretamente, un total de 28 contratos por un importe conjunto de 22.857.805,49 euros y que suponen un 91,7% del total adjudicado", apunta. En total, cinco administraciones u organismos públicos --Red.es, Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Superior de Deportes, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y Renfe-- "adjudicaron a la mercantil Innova Next SLU un total de 11 contratos públicos" entre 2017 y 2022. De los últimos contratos analizados los agentes concluyen que "se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública". El instructor ordena esta batería de diligencias en el marco de la investigación que abrió a raíz de la denuncia de Manos Limpias, que señala que Begoña Gómez se había prevalido de su "estatus personal" como esposa de Pedro Sánchez para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas.

Compartir nota: Guardar Nuevo