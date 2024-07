Sumar pregunta a Interior si tomará medidas disciplinarias contra los policiales que espiaron a diputados de UP

Sumar ha preguntado al Ministerio del Interior si contempla medidas disciplinarias contra los funcionarios policiales que participaron en el presunto espionaje a diputados de Unidas Podemos entre 2015 y 2016, que coincidió con la etapa del PP en el Gobierno. También solicita al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska si piensa adoptar medidas para asegurarse que este tipo de seguimientos extrajudiciales, que ahora investiga la Audiencia Nacional, no se van a volver a repetir en un futuro. El dirigente de IU y portavoz adjunto del grupo plurinacional, Enrique Santiago, ha compartido en redes una serie de preguntas parlamentarias, en las que además solicita la valoración del Ejecutivo sobre estos rastreos policiales que se efectuaron durante la etapa del exministro popular Jorge Fernández Díaz al frente de Interior. Asimismo, pide al Ministerio si puede aportar una relación completa de todos los diputados que fueron objetos de seguimientos policiales, convencido de que perseguían dañar la imagen reputacional del espacio progresista que se articuló bajo Unidas Podemos. Santiago ha escrito en la red social 'X' que esta "persecución política" realizada por la "policía patriótica" del PP "no puede quedar impune", al acusar a esta formación ed querer "acabar con la democracia". En la argumentación de las iniciativas, insiste en que esta operación de seguimiento presuntamente delictiva se efectuó en una etapa en la que el PP temía perder el Gobierno, ante una posible aliaza entre PSOE y Unidas Podemos que no se produjo. "Esta operación de espionaje eminentemente delictiva no es más que otro ejemplo de otras llevadas a cabo por esa 'policía pepera' como otros la denominan, y que hemos ido conocimiento los últimos años, como la operación 'Kitchen'", ahonda Santiago, quien demanda depurar responsabildidades y que Interior preste la máxima colaboración para esclarecer la "verdad" y "sancionar" a sus responsables políticos y policiales.

