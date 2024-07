La UCO señala que la UTE con la empresa de Barrabés logró el contrato con Red.es al obtener la mayor puntuación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al juez de que la UTE integrada por la empresa de Juan Carlos Barrabés --que según la denuncia de Manos Limpias fue beneficiaria de las "recomendaciones o avales" de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez-- logró el contrato con Red.es al obtener la mayor puntuación entre las empresas licitadoras. Así consta en un informe de 102 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Instituto Armado precisa que no analiza "todos los expedientes recabados de la entidad pública Red.es por haberse producido avocación parcial instada por parte de Fiscalía Europea, órgano competente para investigar los hechos concernientes a dos de los tres expedientes recabados". En concreto, la UCO ha analizado seis expedientes que continúan bajo sospecha en el procedimiento del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el que se investiga a Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios después de que la Fiscalía Europea se quedara con la parte de los contratos sufragados con fondos europeos. De los cuatro expedientes del Ayuntamiento de Madrid, el de Red.es y el del Consejo Superior de Deporte, la Guardia Civil concluye que todos "se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública". Los agentes consideran que, "en líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos --algunos de ellos vigentes actualmente--, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública". Recuerdan que, tal y como recogieron en un informe anterior aportado a la causa, Innova Next SLU (de forma individual o conformando UTE con terceras empresas) "ha sido la sociedad en la que más se han concentrado la adjudicación de contratos públicos dentro del Grupo Barrabés". "Concretamente, un total de 28 contratos por un importe conjunto de 22.857.805,49 euros y que suponen un 91,7% del total adjudicado", apuntan. PUNTUACIÓN GLOBAL PONDERADA: 9,67 En total, cinco administraciones u organismos públicos --Red.es, Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Superior de Deportes, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y Renfe-- "adjudicaron a la mercantil Innova Next SLU un total de 11 contratos públicos" entre 2017 y 2022. En este informe, fechado a 2 de julio, la UCO se centra en seis de ellos: cuatro del Ayuntamiento de Madrid, uno de Red.es y uno del Consejo Superior de Deportes. En el caso del contrato adjudicado por Red.es, precisa que su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tuvo lugar el 10 de junio de 2020 y que optaron 10 licitadores, "de los cuales únicamente cuatro de ellos superaron el umbral mínimo de 5 puntos fijados para la valoración de las ofertas sujetas a juicios de valor". Según recoge la Benemérita, la UTE en la que participaba Innova Next SLU consiguió la mayor puntuación global ponderada: 9,67. Las otras cuatro lograron un 9,18, 8,10 y 7,43. El contrato en cuestión se formalizó en abril de 2021 por un precio de 2.149.200 euros. Cinco meses después se modificó y alcanzó los 2.360.000 euros. En el marco del informe, la Guardia Civil advierte de que sus conclusiones han de entenderse "en términos de presunción" y que están "sometidas, en todo caso, a la valoración que de ellas haga la autoridad judicial" a efectos de "determinar la existencia de posibles irregularidades en la tramitación, adjudicación o ejecución de los contratos".

