Bautista: "Era un buen reto clasificarme al US Open y lo he conseguido"

Londres, 6 jul (EFE).- El español Roberto Bautista aseguró que ha conseguido el reto que se propuso de estar en el cuadro final del US Open y que ahora podrá jugar con un punto más de tranquilidad sin pensar en los números.

El de Castellón venció este sábado a Fabio Fognini y se clasificó a los octavos de final de Wimbledon, lo que supone sus primeros octavos en un Grand Slam desde enero de 2023 y en el All England Club desde hace tres años.

"Ha sido especial porque ya venía buscando un buen resultado desde hacía meses y una victoria así te cambia. En la posición que estoy en el ránking te da un buen empujón La ilusión ha sido también por todo el trabajo que he venido haciendo. Después de perder contra él en la final del Challenger de Valencia teniendo tres bolas de partido, siendo que me debía algo el tenis".

Gracias a este resultado, Bautista, que comenzó el torneo en el puesto 112 del ránking, acabará Wimbledon, como mínimo, siendo el 75 del mundo.

"Ahora ya no pienso en los puntos ni en el ránking. Hace dos semanas estaba el 120 y si ahora voy a estar por debajo del 80 va a ser un gran empujón. Venir a Wimbledon fuera de los 100, con el corte del US Open... Era un buen objetivo, un buen reto, estar en el cuadro final del US Open y lo he conseguido. A partir de ahora estar un poco menos tenso, menos preocupado por los números y más en mi nivel de juego".

El castellonense siempre tiene buenos recuerdos de este torneo, donde llegó hasta las semifinales en 2019, cuando le frenó el a la postre campeón Novak Djokovic.

"La verdad es que sí, lo he sentido en algún Grand SLam, empezar el torneo y sentir que estoy realmente bien. No sé cómo lo haré el resto del torneo, pero el que me gane lo va a tener que hacer muy bien", dijo Bautista, que se medirá en la siguiente ronda a Tommy Paul, campeón hace dos semanas en Queen's. EFE

