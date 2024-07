El PP emplaza a Begoña Gómez a "colaborar" con la Justicia y exige explicaciones a Sánchez o emprenderán más acciones

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, espera que la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, colabore de manera "plena" con la justicia y dé "todas las explicaciones" que le sean requeridas por el juez en su citación del próximo viernes por un presunto delito de tráfico de influencias, pero también exige que el líder del PSOE comparezca en sede parlamentaria por este asunto, sin descartar "otras acciones" si trata de "eludir" esa exigencia. Es este viernes cuando Gómez está citada a declarar en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid como investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, una situación que Tellado ha calificado de "inédita" durante una rueda de prensa desde el Congreso. Según el portavoz 'popular' hay pruebas "fehacientes" de que la esposa de Sánchez ha intervenido en la adjudicación de contratos públicos, ha negociado para sus proyectos particulares con empresas que estaban siendo rescatadas por el Gobierno y ha logrado que empresas reguladas por el Ejecutivo le desarrollasen una aplicación informática de forma gratuita. Una situación que, a su juicio, refleja la "decadencia" del Gobierno. ELLA AL JUZGADO Y ÉL AL PARLAMENTO "Ante esto, su marido se limita a decir que no hay nada, es un insulto a la inteligencia de todos los españoles", ha reprochado y ha asegurado que todos los españoles saben que "hay algo" pero la única duda es si ese algo entra dentro del Código Penal o de la conducta ética no aceptada por una sociedad democrática. Al hilo de esta cuestión, preguntado por si desde su formación se plantean llamar a comparecer a Begoña Gómez en la Comisión de Investigación por el 'caso Koldo' en el Senado, Tellado ha aclarado que donde tiene que dar explicaciones es en sede judicial. Y es que, a su juicio, "la señora Begoña Gómez no es más que el Koldo en este caso, una intermediaria, que nada podría haber hecho sin la colaboración del presidente del Gobierno", por lo que considera que Pedro Sánchez quien debe dar explicaciones en sede parlamentaria, porque de no hacerlo desde su formación llevarán a cabo "otro tipo" de acciones. De entrada, el PP tiene pedida su comparecencia en el Senado, y se mantiene. GARCÍA ORTÍZ ESTÁ INHABILITADO "DE FACTO" Durante la comparecencia, Tellado también ha hecho alusión al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, quien considera que está "al borde" de ser imputado por desvelar los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso para conseguir objetivos políticos en beneficio del PSOE. "Queda perfectamente demostrado que García Ortíz no fue elegido para defender la justicia y los delitos sino para ser un peón más del Sanchismo", ha sentenciado. Y ha advertido que desde el PP no dejarán de pedir su dimisión porque un fiscal general al borde de la imputación es un fiscal inhabilitado "de facto".

