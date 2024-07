Ainhoa Arteta, de vuelta y en auxilio de una ópera más democrática: "No estoy para irme"

Madrid, 2 jul (EFE).- Después de dos años muy duros de baja médica y recuperación en los que llegó a temer perder la voz, la soprano española Ainhoa Arteta presume de una agenda llena de proyectos, que incluye contribuir a iniciativas que acerquen la ópera a todos los bolsillos.

"Estoy muy contenta porque, aunque este verano no me toca descansar, estoy de vuelta al panorama lírico y desde luego no estoy para irme", avisa en una charla con EFE ante su participación como protagonista de 'La Bohème' de Giacomo Puccini en el cierre del I Festival de Ópera de Verano que se desarrolla en el Teatro Marquina de Madrid.

El montaje cuenta con un presupuesto limitado, sin ayudas públicas, no habrá ni orquesta, ni coro ni figurantes, y Arteta (Tolosa, 1964) se dice consciente de la importancia de que figuras como ella intervengan en este tipo de proyectos para atraer a un público nuevo.

"Jamás hay una producción pequeña para un artista, porque la exigencia es la misma, ya que es el rol el mismo y hay que cantarlo", afirma. "Y por mi experiencia sé que cuando acercas mucho el género a la butaca, se disfruta más".

Por otro lado, sacar obras históricas como 'La Bohème' de los a veces rígidos límites que impone el público de los grandes teatros líricos tiene sus ventajas, como la flexilibilidad para rediseñar planteamientos escenográficos y actualizarlos.

"Y 'La Bohème' es de las más fáciles de actualizar, porque grupos de bohemios han existido siempre, en la época de Puccini y ahora también. Se podría hacer hasta en el espacio", considera la cantante.

En el verano de 2021 un cólico nefrítico la condujo al hospital, a un fallo multiorgánico y a una larga convalecencia médica en la que llegó a estar seis días en coma inducido, del que se despertó con el cuerpo y la voz tocados, por lo que debió volver a someterse a intervenciones y más tiempo de reposo.

Ahora afirma que ha decidido centrar su carrera en los recitales, que llenarán su agenda de julio y agosto. "Haré dos óperas al año como mucho", anticipa Arteta, ya plenamente recuperada, con la idea también de grabar algunos discos próximamente.