Junts avisa a Metsola de que puede demandarla ante el TJUE si no reconoce a sus eurodiputados

El cabeza de lista de Junts en las elecciones europeas, Toni Comín, ha advertido este lunes a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, de que se arriesga ser objeto de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si no reconoce a sus eurodiputados como ya hizo el fallecido presidente de la Eurocámara David Sassoli. "Hay suficiente jurisprudencia europea", ha señalado Comín en declaraciones a los medios en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en referencia a las conclusiones del Abogado General del pasado abril, que respaldaban al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y a su exconseller Toni Comín en el recurso contra la decisión inicial del Parlamento Europeo de no reconocerles como eurodiputados ni la inmunidad asociada tras obtener sendos escaños por JxCat en las elecciones europeas de mayo de 2019. Los dictámenes de los abogados generales no son vinculantes para el Alto Tribunal europeo que, sin embargo, sigue en sus sentencias la línea marcada por las conclusiones en la gran mayoría de casos. Además, pese a que la decisión de Sassoli en 2020 respondió a un carácter político, Comín espera que Metsola haga también lo propio, ya que, a su juicio, "lo contrario sería contradecir al Derecho europeo y por tanto se arriesga a ser objeto de una demanda ante el TJUE". En este sentido, Comín, que no se ha presentado en el Congreso este lunes a acatar la Constitución al estar buscado por la Justicia española, confía en tener su credencial lista para la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, que tendrá lugar el próximo 16 de julio en Estrasburgo (Francia).

Compartir nota: Guardar Nuevo