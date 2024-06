Gavira (Vox) se muestra "consternado y horrorizado" por los asesinatos de las tres mujeres en Zafarraya y Fuengirola

El portavoz del grupo parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, se ha mostrado "consternado y tremendamente horrorizado", tras conocer los asesinatos de tres mujeres, a cuyas familias y amigos ha enviado "todo" su "cariño en unos momentos de tanto dolor". Gavira ha afirmado que "se vuelve a demostrar que la sectaria ley de violencia de género y el resto de políticas ideológicas que tanto defienden PP y PSOE no sirven para proteger a las mujeres". Así, el portavoz de Vox en Andalucía ha insistido en que "si las leyes no funcionan es necesario cambiarlas, derogándolas y trayéndolas nuevas", y ha subrayado que mantenerlas "a sabiendas de que no funcionan, quienes pierden y quienes pagan las consecuencias son precisamente las mujeres". Según Gavira, "Vox es el único partido que apuesta por políticas y leyes que sí permitan combatir todo tipo de violencia contra la mujer".

