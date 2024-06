Declarado culpable de homicidio por matar al compañero de su expareja en Gálvez (Toledo)

Toledo, 27 jun (EFE).- El jurado popular que ha juzgado en Toledo a un hombre acusado de matar al compañero de su expareja y de herir a ésta en la vivienda en la que residían en la localidad de Gálvez en diciembre de 2021, lo ha declarado culpable de homicidio y de causar lesiones de género a la mujer.

También lo ha declarado culpable de un delito de allanamiento de morada y de otro de quebrantamiento de condena, ya que el procesado tenía vigente una orden de alejamiento cuando entró en la casa de Gálvez en la que residía armado con un cuchillo de cocina, con el que atacó a las víctimas.

Según ha explicado el portavoz del jurado -compuesto por seis mujeres y tres hombres-, sus integrantes han decidido por unanimidad declarar al procesado culpable de homicidio atendiendo a las declaraciones de su expareja y de una amiga de la mujer atacada, que estaba en la vivienda de las víctimas cuando ocurrieron los hechos, en la noche del 21 de diciembre de 2021.

Asimismo, han considerado que el procesado dijo a su compañero de piso que había matado a la pareja de su novia y no sabía si también a ella, además de las pruebas de los agentes de la Guardia Civil que realizaron el reconocimiento ocular y las pruebas de ADN y las huellas que colocan al acusado en el lugar de los hechos.

El acusado también ha sido declarado culpable, por unanimidad del jurado, del delito de causar lesiones de género a su exnovia, aunque no del delito de homicidio en grado de tentativa que había solicitado el letrado de la acusación particular.

El portavoz del jurado ha indicado que se han basado en las pruebas forenses para considerar que no tenía intención de matar a su exnovia, puesto que los informes señalaban que las heridas no tenían profundidad ni gravedad y que no ponían en riesgo su vida, así como que no eran sangrantes y que se le dio de alta del hospital al día siguiente.

Han apreciado también las agravantes de reincidencia en violencia de género, por las condenas anteriores; y de abuso de superioridad dada la diferencia de género entre acusado y víctima. EFE

