Almansa: "Iré al sitio que en mejor posición me ponga para ir al Draft el año que viene"

Madrid, 26 jun (EFE).- El jugador español de baloncesto Izan Almansa se refirió este miércoles a su futuro profesional y en lo que respecta al que será su nuevo equipo, aún no anunciado, afirma que irá al sitio que "en mejor posición" le ponga de cara al 'Draft' del año que viene en la NBA.

"A día de hoy quiero dar un próximo paso este verano para jugar en un equipo que me prepare para jugar en la NBA, pero también me gustaría jugar en Europa. Se sabrá pronto, a principios de la semana que viene o así", manifestó antes de la V Gala del Baloncesto Español.

"Quiero tenerlo todo claro lo antes posible para poder irme ya ese sitio y empezar a trabajar. Iré al sitio que en mejor posición me ponga para poder ir al Draft el año que viene, mejorar individualmente y competir", añadió antes de un evento en el que será premiado como jugador joven con mayor proyección.

Asimismo, indicó: "Tengo que tomar la decisión de dónde jugar el año que viene. He estado estos meses entrenando con los equipos de la NBA y me quedo con el 'feedback' que me han dado para mejorar las cosas para poder jugar allí".

Sobre el Mundial sub-19 que conquistó con la selección española, manifestó: "Fue increíble. Lo llevábamos pensando desde que nos juntamos para disputar el Europeo sub-18, era nuestro sueño y se hizo realidad". EFE

cmg/sab