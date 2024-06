Manolo González: "Estoy muy feliz de que el Espanyol esté donde se merece por historia"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 23 jun (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, confesó después de subir a Primera División tras ganar al Oviedo en el Stage Front Stadium (2-0) que está "muy feliz" de que el club "esté donde se merece por historia".

El técnico blanquiazul, en rueda de prensa, explicó que este día es imborrable para él: "Lo de hoy lo voy a guardar siempre conmigo y cuando vea las fotos lo recordaré con cariño. Es un día para soltarlo todo y estoy muy orgulloso del equipo. Es un ascenso de todos".

Manolo González afirmó que estaba "muy convencido" de que el Espanyol iba a recuperar la categoría. "Teníamos que subir como fuese. No había más y así ha sido. Para que el equipo no subiera hoy tenía que suceder una hecatombe", reflexionó.

El responsable del banquillo catalán ensalzó la "valentía" del bloque contra el Oviedo, un planteamiento que entrañaba "mucho riesgo" ya que "cualquier jugada" hubiera "matado" a su equipo.

Respecto a su continuidad, el entrenador no escondió su voluntad de seguir al frente del equipo la próxima temporada: "Claro que me gustaría continuar y empezar una temporada de cero en la que puedes empezar de otra manera. No depende exclusivamente de mí y querré al club igual pase lo que pase".

El entrenador empezó su comparecencia acompañado por todo su cuerpo técnico, que se situó detrás suyo: "Los que tengo aquí son profesionales que han hecho un trabajo excelente, estoy muy agradecido por su compromiso y muy feliz". Además, agradeció el trabajo de sus dos predecesores, Luis García y Ramis.

Manolo González comentó que con Ramis no tuvo tanta relación, aunque insistió en que este ascenso también es suyo. Respecto a Luis García, el técnico apuntó que se trata de un "buen tío, un amigo" que le trató de la mejor forma desde que llegó a la entidad catalana y subrayó su agradecimiento hacia él. EFE.

1011112

dpb/jl