Montero ve "confrontación y provocación" en la medalla de Ayuso a Milei y subraya el "silencio atronador" de Feijóo

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado "evidente" que la concesión de la medalla de la Comunidad de Madrid al presidente de Argentina, Javier Milei, "la señora Ayuso lo hace para plantear una pelea con el Gobierno de España, una confrontación, una provocación en toda regla", al tiempo que ha remarcado "el silencio atronador" del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre esta decisión de la presidenta de la Comunidad. En declaraciones este viernes a los medios de comunicación en Chiclana de la Frontera (Cádiz), ha subrayado que se dé reconocimiento a un mandatario que "cuando ha llegado a nuestro país ha tenido palabras absolutamente deplorables respecto a una institución como es la Presidencia del Gobierno", además de esgrimir que la figura de Milei "no tiene ninguna vinculación con la Comunidad de Madrid". Montero cree que este gesto de reconocimiento institucional de la Comunidad de Madrid "dice todo de cuál es la política que practica el Partido Popular", con el agravante de que este gobierno regional "no tiene ningún tipo de competencia en política exterior". La vicepresidenta y ministra de Hacienda ha remarcado que la lealtad institucional ha propiciado que las comunidades autónomas "han respetado las competencias del Gobierno de España en política exterior" y ha inferido que se trata de un ámbito político donde "no puede diferenciarse en 17 comunidades autónomas". Con la premisa de que "es solo y exclusivamente un acto político provocador, como todos los que desarrollando el Partido Popular donde gobierna", ha señalado que Feijóo "no dice nada de lo que ocurre en su partido" por considerar que el gesto de Díaz Ayuso hacia Milei sitúa al PP como un partido "antisistema" cuando "tendría que ser un partido de Estado". Montero ha instado al líder del PP a "reconducir esta situación" con la pretensión de "dejar claro que la política exterior la define el Gobierno de España, cuando gobierna el Partido Popular y cuando gobierna el Partido Socialista". La también vicesecretaria general del PSOE ha subrayado la decisión de la presidenta de Madrid de dar un reconocimiento a "un líder de ultraderecha, que tiene asociación con otros líderes europeos como Le Pen" para lamentar que ante "la preocupación ante las olas reaccionarias, ha optado el Partido Popular por estar siempre del lado de la ultraderecha". Montero ha calificado de "deplorable que se utilicen las instituciones públicas para practicar esa política de acoso y derribo al Gobierno de Sánchez" y ha reclamado respetar "la arquitectura democrática de la que nos hemos dotado".

