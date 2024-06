Llopis: "Si quedo segundo o tercero en Madrid pero con marca personal me iré contento"

Madrid, 20 jun (EFE).- El valenciano Quique Llopis, subcampeón de Europa de 110 vallas en Roma este junio, declaró que el mitin de Vallehermoso, antesala de los Campeonatos de España, es "para disfrutar del atletismo", y confesó que, aunque no gane, si queda segundo o tercero en Madrid con marca personal se irá "contento".

Llopis tendrá enfrente en Vallehermoso a Asier Martínez y también al italiano Lorenzo Simonelli, campeón europeo en Roma en la distancia.

"Mañana es un día para disfrutar del atletismo y del buen nivel que tiene España. Quiero disfrutar, hacerlo lo mejor posible, y si quedo segundo o tercero con marca personal (13.16) me iría contento", dijo Llopis, que aseguró que detrás de la plata continental ha habido "mucho trabajo".

"Empezando por mi entrenador y mi psicóloga. La vuelta a la pista fue muy rápida. Al final el resultado es el que andábamos buscando desde el Europeo de Estambul (2023) y qué mejor que hacerlo al aire libre. Ahora a seguir trabajando igual, con calma, porque los resultados irán saliendo si no nos ponemos nerviosos", manifestó.

Lorenzo Simonelli, plusmarquista italiano de 60 y 110 vallas, ya sabe lo que es correr en Madrid, aunque en la pista cubierta de Gallur. "Vine en invierno y me gustó la ciudad, el ambiente y la pista. Me siento bien para poderlo hacer bien mañana".

La joven velocista madrileña Blanca Hervás, de 21 años, corrió hace cinco años en la inauguración del estadio y ahora lo hace como integrante destacada del relevo 4x400 femenino aunque en Madrid correrá sola.

"Hace cinco años no tuve los resultados esperados y ahora estoy ilusionada con quitarme la espina. Vallehermoso me debe una", apuntó la atleta madrileña, que esta temporada ha prestado más atención al relevo que a su carrera individual.

"No puedo estar más agradecida a esta temporada y como objetivos individuales estábamos más pendientes del relevo que de otra cosa. No me quiero volver loca con marcas personales, no es el año. Me gustaría bajar de 53 pero no es el momento. Corriendo juntas nos empujaremos a hacer marcas personales", finalizó. EFE

