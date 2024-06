Espadas valora el fallo del TC que rebajará la pena de los ERE a Magdalena Álvarez: "No se merecía el calvario vivido"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha valorado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente el recurso de la que fuera ministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, contra la sentencia por la que se le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, y ha subrayado que la exdirigente socialista "no se merecía el calvario que ha vivido, al igual que otros, en este proceso". Así se ha pronunciado el también portavoz del Grupo Socialista en el Senado en un comentario en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, al hilo de dicha decisión del Pleno del TC sobre el recurso de amparo presentado por la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda. Álvarez fue condenada por un delito continuado de prevaricación por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de Presupuestos de Andalucía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004, y por la realización de diversas modificaciones presupuestarias. Ahora, el Constitucional ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004. Juan Espadas ha trasladado desde dicha red social su "respeto por la sentencia del TC", y ha mostrado su "satisfacción por Magdalena Álvarez y su familia", a la que ha enviado "un fuerte abrazo". "Una gran profesional que no se merecía el calvario que ha vivido, al igual que otros, en este proceso", ha añadido el líder del PSOE-A. CRÍTICAS AL PP De igual modo, el secretario general de los socialistas andaluces ha criticado que "al PP sólo le valen los pronunciamientos judiciales que dicen lo que quieren oír y que coinciden con la teoría que trabajaron denodadamente por construir". "Los 'defensores' de la separación de poderes y de la no intromisión en la Justicia, hoy cuestionan al TC porque no les da la razón y corrige anteriores sentencias", ha denunciado Juan Espadas en referencia a los 'populares', y antes de preguntar si "aceptamos sin más que el PP sí puede hablar sobre los jueces y criticar las sentencias". Por su parte, el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, también se ha pronunciado en la misma red social sobre esta "sentencia favorable del TC" que "debe ser recibida con el respeto que merece el tribunal y con la natural alegría por nuestra parte, esperando las nuevas sentencias", ha añadido en un comentario consultado por Europa Press. El que fuera también consejero andaluz en la etapa de gobiernos socialistas ha sostenido al hilo de esta decisión del TC que "se resuelve definitivamente la verdad judicial de este caso, en una de sus caras, brutalmente manipulado por el PP durante 15 años, que convirtió a inocentes en víctimas, machacadas inmisericordiosamente, con muchas sospechas y pocas pruebas". Pezzi ha criticado la construcción del "relato novelesco de una supuesta trama socialista para ayudar, por clientelismo, a empresas en crisis y a sus trabajadores, que siguen hoy cobrando su jubilación pagadas por el Gobierno" de Juanma Moreno (PP-A), según ha advertido el presidente del PSOE-A, que ha achacado al PP un "objetivo manifiesto" de "desalojar a los socialistas del Gobierno de la Junta". "Lo consiguieron, y para nuestra desgracia sin demasiada reacción para denunciar a diario el montaje y defender a fondo a todos los afectados. Inocentes convertidos en víctimas, que hoy, tras esta primera sentencia, empiezan con esperanza a respirar, tras 15 años acusados de 'robar' a pesar de no haberse demostrado lucro alguno de ellos o del partido, en ningún momento", ha añadido Manuel Pezzi. Finalmente, el presidente del PSOE-A ha concluido su comentario criticando que desde el PP se dediquen a "descalificar al TC, a la ponente, a los que han votado favorablemente" de dicha resolución. "De nuevo el fango que ahoga nuestra democracia", ha lamentado Manuel Pezzi para concluir trasladando el "respeto" y la "alegría contenida" del PSOE de Andalucía por este fallo "hasta finalizar la totalidad de los recursos" presentados.

