Puigdemont se suma al "último acto electoral en el exilio" para relanzar la investidura

Colliure (Francia), 7 jun (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha sumado este viernes al mitin final de campaña de JxCat para las elecciones europeas del 9J, que ha bautizado como "el último acto electoral en el exilio", para relanzar a su partido ante el reto de su investidura como presidente de la Generalitat.

JxCat ha cerrado la campaña de las elecciones europeas con un mitin celebrado en la plaza del mercado de Colliure (Francia), en el que también ha participado el cabeza de lista, Toni Comín; la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull, así como el diputado electo en el Parlament y exconseller de Cultura, Lluís Puig.

En su discurso, que ha precedido al de Toni Comín, que ha clausurado el acto, Puigdemont ha advertido de que el trabajo que tiene pendiente Cataluña necesita "de una muleta europea que le siga haciendo de altavoz, que llame a puertas y que ponga en conocimiento la causa catalana".

"Las actitudes cuentan mucho. No se puede abandonar la lucha. Cuando van mal dadas es cuando menos se ha abandonado la lucha. Ahora que se prometen muy felices es cuando no tenemos que dejar la lucha", ha señalado el expresident.

Puigdemont ha hecho referencia al desembarco de Normandía, del que ayer se cumplieron 80 años, ha recordado a todos los jóvenes que murieron entonces -"sin ellos hoy no estaríamos aquí", ha dicho- y ha advertido de que la democracia "se lucha cada día".

En su intervención al inicio del mitin, Turull ha afirmado que el voto a JxCat el domingo vale por dos: para situar una "candidatura fuerte" en el Parlamento Europeo y para "tener fuerza democrática acumulada" para encarar "los retos del mes de junio", en alusión a la Mesa del Parlament, la investidura de Puigdemont y la aplicación de la amnistía "ante togados que hacen de justicieros".

"Si alguien se cree que estas elecciones no influirán nada -en el Parlament- es que vive en otro planeta, si no vive en otra galaxia", ha advertido el secretario general de Junts, que ha hecho un llamamiento a la participación entre el electorado independentista: "No es momento de romances, es momento de votar y votar independentista. Ellos si que irán todos, este domingo no podemos fallar", ha indicado Turull, que ha arrancado asegurando que quiere a Puigdemont en la Casa dels Canonges, residencia oficial del presidente de la Generalitat. EFE

