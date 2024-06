Vox afirma que no va a "regalar" sus votos al alcalde de Sevilla (PP), que es una "marioneta de San Telmo"

El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles que su formación no va a "regalar" sus votos al PP en el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo alcalde, José Luis Sanz, que no cuenta con mayoría absoluta, es una "marioneta" de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. En rueda de prensa, Gavira se ha pronunciado así después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, responsabilizara ayer, durante un mitin en Sevilla, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la dirección nacional del PP de "prohibir" el acuerdo para que su formación se integre en el gobierno municipal del PP, como sí "querían" el alcalde y los concejales 'populares'. Gavira ha destacado que Abascal dejó claro ayer en su mitin ante la ciudadanía que fue el PP en el ayuntamiento el que quiso "pactar" con Vox, pero que Moreno es el que "no acepta ese pacto". "Ha quedado claro ya que el alcalde de Sevilla es una marioneta de San Telmo y que quien manda en la alcaldía es Moreno, y nosotros no le vamos a regalar los votos al PP", según ha indicado el portavoz parlamentario de Vox.

