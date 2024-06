Montserrat marca los valores europeos como las líneas rojas del PP para pactar en Europa

Madrid, 5 jun (EFE).- La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Monserrat, marca los valores europeos como las "líneas rojas" de su partido a la hora de pactar la conformación de las instituciones de la Unión Europea tras los comicios del 9 de junio.

En una entrevista a EFE en la ronda de encuentros informativos organizados por esta agencia, Montserrat (Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), 1973) evita anticipar los pactos que se pueden dar en Bruselas tras los comicios de este domingo y el peso que pueden tener las formaciones de extrema derecha.

"No se puede hablar de pactos si aún no ha habido elecciones. Dejemos que los electores elijan el 9 de junio, no nos vamos a avanzar", sostiene la candidata, para quien los españoles se están "acercando al PP" con su voto porque este partido gobierna "desde la centralidad".

Y a las preguntas sobre el probable auge de los partidos de extrema derecha en buena parte de la UE, insiste en que es el PSOE el que incurre en la radicalidad. "Lo más radical es entregar la gobernabilidad de España a un prófugo de la Justicia", como Carles Puigdemont.

Montserrat elude hablar de escenarios futuros, y sobre la distinción que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respecto a otros líderes y partidos del lado más conservador de la derecha europea, recuerda que Meloni "se acercó" al canciller alemán, el socialista Olaf Scholz, con un pacto migratorio que también suscribió Pedro Sánchez.

Tras reivindicar al PP como una fuerza europeísta, reformista y que gobierna desde la centralidad, ha recalcado que los populares seguirán "defendiendo los valores europeos". "Y de ahí no nos vamos a mover. Esas son nuestras líneas rojas".

Insiste en que quien ha roto las líneas rojas dentro del Partido Socialista Europeo ha sido Sánchez "gobernando con socios que no creen en la Unión Europea y que han vulnerado los valores europeos".

Además, sostiene que el PP español y el europeo serán "el dique de contención" de la "infame ley de amnistía", tras conseguir que la Comisión Europea vigile esta normativa y que su familia europea se comprometa con la defensa del Estado de derecho en España.

Montserrat muestra también su apoyo explícito a Ursula von der Leyen para que repita como presidenta de la Comisión Europea -"es nuestra candidata de todo el Partido Popular Europeo", recuerda- mientras es crítica con la posibilidad de que su adversaria del PSOE, Teresa Ribera, sea comisaria.

En ese sentido, ha asegurado que el PSOE hará una nueva "estafa" a sus electores porque su candidata y vicepresidenta tercera del Gobierno "ni va a coger el acta de eurodiputada ni está ejerciendo como ministra". "Esto es un timo y es un fraude electoral a todos los electores socialistas", apostilla.

La cabeza de lista de los populares insiste en esta entrevista en la tesis de su partido de que tras el 9 de junio Carles Puigdemont se hará con la Presidencia de la Generalitat con el apoyo de los socialistas.

"El Partido Socialista en Cataluña se ha convertido en el partido nacionalista en Cataluña. Es la marca blanca de Esquerra Republicana", ha dicho.

Por otra parte, la dirigente del PP ha sacado pecho por el papel jugado por su partido en Europa en los últimos cinco años. Defiende que han logrado flexibilizar la Política Agraria Común (PAC), impedir la directiva de fitosanitarios que hubiese perjudicado al campo español o dar marcha atrás al etiquetado con el que la izquierda pretendía calificar el vino como cancerígeno.

"La lucha contra el cambio climático no la vemos ni desde el negacionismo de unos, ni desde el sectarismo ideológico de otros", apunta Montserrat.

Y lamenta que la izquierda defienda unas exigencias medioambientales como si no hubiese habido una pandemia o guerra en Ucrania, con las consiguientes crisis energética y de inflación.

Por todos estos motivos, nacionales e internacionales, llama a movilizarse el próximo 9 de junio en las urnas.

"Todo aquel que el 23J apoyó al presidente Feijóo que nos vuelva a votar porque estas elecciones también deciden el destino de España", recalca.

Además, evita entrar en la hipótesis de que Feijóo presente una moción de censura al Gobierno, que dependería para fraguar de los votos de Junts, y acusa al PSOE de "cortinas de humo y tergiversación para aglutinar el voto de izquierda en la última semana de campaña" a pesar de que fue el presidente de su partido el que dejó la puerta abierta a esta herramienta. EFE

