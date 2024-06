Cañas (Cs) se compromete a poner a las clases medias en el centro del debate europeo

El candidato de Cs a las elecciones europeas, Jordi Cañas, se ha comprometido este martes a poner a las clases medias en el centro del debate europeo para tratar de que no pierda su "estatus relativo". Cañas se ha reunido con representantes de Foment del Treball y de Pimec en Barcelona, donde ha augurado que en los próximos 5 años habrá una transformación de la industria manufacturera europea, ha informado Cs en un comunicado. Para el candidato naranja, la pequeña y mediana industria española es clave para fortalecer a la clase media por su impacto en la recuperación de la producción industrial, la producción manufacturera y la creación de empleos de calidad. Asimismo, ha lamentado que en Europa hay “una inflación normativa que paraliza la actividad industrial”, y se ha comprometido a trabajar para reducir las trabas burocráticas en la UE. “Las leyes tienen que servir para ordenar, no para frenar. Europa tiene que hacer normas para desarrollarse con seguridad, pero no pueden ser un freno a las empresas europeas", ha añadido.

