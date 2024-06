Diego Conde: "Tiene mucho mérito lo que ha logrado este equipo"

Leganés (Madrid), 3 jun (EFE).- Diego Conde, guardameta del Leganés, consideró que tiene "mucho mérito" el ascenso conseguido por su equipo a la máxima categoría del fútbol español después de conquistar el título al final de la temporada en LaLiga Hypermotion.

"Me siento muy feliz. Todavía no nos creemos del todo lo que hemos conseguido y lo que hemos hecho. Tiene mucho mérito lo que ha logrado este equipo", afirmó en declaraciones a EFE durante la visita que el plantel realizó al ayuntamiento de la localidad madrileña.

"En la rueda de prensa de mi presentación dije que el Lega tenía que estar en Primera. Yo ya había estado en este club, sé la grandeza que tiene, la capacidad de unión y de compromiso que hay tanto del club como de la ciudad con el equipo. Eso no puede ser otra cosa que éxito a largo plazo. Así ha sido", comentó.

Preguntado sobre el hecho de que haya acabado el curso como el portero menos goleado, señaló: "Este equipo se ha mostrado muy férreo y muy aguerrido a nivel defensivo todo el año, pero de ahí a poder alcanzar el premio del equipo menos goleado hay un mundo. No me lo imaginaba, no me lo esperaba y estoy muy contento por ello".

Además analizó el porqué de volver para disfrutar de una segunda etapa: "El club y la ciudad te enganchan. Y en concreto en mi caso, y creo que puedo hablar por algún compañero más, nuestro cariño personal por el director deportivo Txema Indias. Aparte de ser un hombre de fútbol y una persona que sabe muchísimo es alguien honrado y que va de frente, algo muy difícil de encontrar en el fútbol. Son un cúmulo de cosas las que hacen que Leganés sea un sitio especial". EFE

