El PP busca forzar al Gobierno en el Congreso a convocar oposiciones para los funcionarios municipales

El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que pretende que el Gobierno acelere los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Públicos de funcionarios de administración local de habilitación nacional en sus diferentes subescalas que están pendiente de convocatoria. Los de Alberto Núñez Feijóo someterán a votación esta proposición no de ley --iniciativa no legislativa-- en la Comisión de Política Territorial del Congreso, buscando forzar al Gobierno a convocar las oposiciones adicionales de 2022 y ordinaria de 2023. De la misma manera, el PP también quiere que el Gobierno "impulse las medidas necesarias" para acelerar los procesos de estabilización de funcionarios de administración local de habilitació n nacional en sus diferentes subescalas que están pendientes de resolución. Y es que los 'populares' denuncian en su exposición de motivos que "no se están cumpliendo los objetivos necesarios" para cubrir la alta demanda de estos profesionales en las administraciones locales y reducir los altos niveles de interinidad que existen en este cuerpo de funcionarios pese a que el Gobierno se habia fijado un objetivo de interinidad del 8%. Por ello, el PP censura un "considerable retraso no justificado" en los procesos selectivos adicionales de 2022 y de la oferta de empleo de 2023, "cuestión que es especialmente preocupante en las subescalas de secretaría-intervención, que concentran el mayor número de plazas ofertadas y vacantes reales". Con todo, el PP también solicita la comparecencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la comisión correspondiente para hablar sobre los Presupuestos, el Estatuto de los municipios de menor tamaño y las transferencias a las comunidades autónomas.

