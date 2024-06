Asier Garitano felicita al Leganés desde Tenerife: "Es una pasada, me alegro mucho"

Santa Cruz de Tenerife, 2 jun (EFE).- El entrenador vasco Asier Garitano ha felicitado al CD Leganés por su ascenso directo a Primera División y considera que es "una pasada" lo que ha conseguido el conjunto pepinero, con quien celebró ese mismo éxito en 2016.

"Es una pasada, me alegro mucho, por los jugadores, por toda la gente que está trabajando allí y por la ciudad de Leganés, no me puedo imaginar cómo estará ahora la Plaza de la Fuente Honda", dijo el preparador guipuzcoano, quien hoy se ha despedido del Tenerife con victoria ante el Valladolid (2-1), que además permite al equipo madrileño proclamarse campeón de la Segunda División, de detrimento del cuadro pucelano, que acaba segundo en la tabla, tras celebrar su ascenso la semana anterior.

"Lo que están haciendo en Leganés en la última década es para quitarse el sombrero, creo que han vuelto a los orígenes, a lo que funcionaba siempre allí, y es una gran alegría porque han hecho un trabajo espectacular, jugadores, cuerpo técnico y gente de fuera, lo que rodea al Leganés. En tan poco tiempo dos ascenso a Primera División... es una pasada. Me tomaré un tercio a cuenta de ellos", dijo el de Bergara en la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López. EFE

