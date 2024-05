La Fiscalía de la AN pide inadmitir la denuncia de Podemos sobre el contenido del buque Borkum ante la falta de indicios

La Fiscalía ha pedido al juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno que inadmita por la falta de indicios delictivos la denuncia presentada por Podemos para que se investigue el contenido del buque Borkum y que sea retenido ante las sospechas, según la formación, de que carga armamento cuyo destino es Israel. Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que el Ministerio Público ha informado este mismo jueves de su criterio al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2. El juez había acordado hoy mismo incoar diligencias previas --lo que no supone la apertura de causa penal-- y pedir a la Fiscalía que se pronunciase sobre si el tribunal es competente y, en su caso, las diligencias a practicar. La exministra de Igualdad y cabeza de lista de Podemos en las elecciones europeas, Irene Montero, explicó este miércoles en declaraciones a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional que esta denuncia la han presentado para que, "de todas las maneras posibles", se impida que "esas armas lleguen al Estado genocida de Israel para cometer un genocidio". En cuanto a las explicaciones dadas por el Ministerio de Transportes, que ha afirmado que el carguero no se dirige "en ningún caso" a Israel, según la información que consta en la documentación del buque, y que su carga tiene como destino la República Checa, Montero insistió en que este país "no tiene mar" y que la información de la que disponen en Podemos es que "esas armas tienen destino a un puerto en Israel y que la empresa responsable de ese armamento es la mayor empresa de armamento militar israelí". Dicho esto, recalcó que con esa información "hay al menos indicios" de que "esas armas podrían terminar siendo usadas en la comisión de un genocidio por parte del Estado genocida de Israel". En este sentido, Montero recordó que la normativa internacional al respecto es "muy clara" y que España tiene "prohibido facilitar el tránsito de material militar que pueda ser destinado a la comisión de cualquier vulneración de los derechos humanos y, en concreto, de un genocidio".