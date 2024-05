Feijóo responde a Sánchez que la economía no va como "un cohete": "Eso es reírse de los españoles"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la economía española "no va como un cohete". Es más, ha dicho que esa afirmación supone "reírse de los españoles" que, según ha dicho, han sufrido "la mayor caída de poder adquisitivo y la mayor subida impositiva de la Unión Europea". En concreto, Sánchez ha afirmado que la economía española no va como una moto, sino como "un cohete", incluso en un contexto geopolítico internacional "tan complejo", subrayando además que este trabajo se está haciendo frente a una "oposición apocalíptica y desnortada". "Nosotros no hacemos milagros económicos, pero gobernamos mucho mejor que la derecha en la política económica", ha subrayado Sánchez durante la inauguración de la IV edición del foro 'Fondos Europeos: Innovación para un crecimiento sostenible', que organiza elDiario.es. "NO, SEÑOR SÁNCHEZ, LA ECONOMÍA NO VA COMO UN COHETE" Ante esas declaraciones, el presidente del PP ha negado que la economía española vaya como "un cohete". "No, señor Sánchez, la economía no va como un cohete. Eso es reírse de los españoles, que han sufrido la mayor caída de poder adquisitivo y la mayor subida impositiva de la UE", ha enfatizado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. Es más, el jefe de la oposición ha señalado que ese tipo de afirmaciones supone también reírse "de los jóvenes, con el paro más alto de la OCDE" y "de las familias, que pagan un 30% más por la compra". En parecidos términos se ha expresado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha recriminado a Sánchez que diga que la economía española "es la que más crece de toda la zona euro" cuando "la Comisión Europea sitúa a España en el undécimo lugar". "Lo único que va como un cohete es la maquinaria de propaganda de La Moncloa", ha afirmado. "SÁNCHEZ VIVE EN LA LUNA" De la misma manera, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que Sánchez "ha vuelto a sacar a trabajar a la factoría de eslóganes", tras crear "España va como una moto" o "la fachosfera". "Hoy Sánchez ha sacado una nueva fórmula. España ya no va como una moto, España va como un cohete, según Sánchez", ha aseverado, para añadir que el "problema" es que tienen un presidente que "está en la luna" y "no conoce la realidad del país que preside". Así, ha recalcado que "nadie desde un Gobierno podría sacar pecho sabiendo" que España "sigue siendo líder en desempleo en la Unión Europea con tasas que duplican la media comunitaria"; "la deuda se situará en el 105% en este año 2024"; "las tasas de pobreza infantil se disparan"; y "cada vez son más las familias que están en situación de riesgo de exclusión social". "Nadie serio y responsable puede decir que España va como un cohete sabiendo que cada vez son más las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes con una inflación que se dispara y que ha encarecido la cesta de la compra como la ha encarecido", ha proclamado. A su entender, España no va como un cohete sino que "simplemente Sánchez vive en la luna" y "en su planeta ajeno a la realidad" de España. Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha recordado que España tiene el "peor dato de desempleo de UE, a pesar del maquillaje de los fijos discontinuos", una "inflación por encima de la media UE en 2024" y la "la AIREF alertando sobre una crisis de deuda", y "más de un 16% de pobreza en el último año". "Más que cohetes, lo que vende Sánchez es humo", ha indicado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.