Feijóo afea al PSOE que defienda ahora que "gobierne el que gana en Cataluña" y no lo hiciera tras vencer el PP el 23J

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este jueves al PSOE que defienda ahora que "gobierne el que gana en Cataluña" tras la victoria del socialista Salvador Illa en las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo y, sin embargo, no lo hiciera en 2023 cuando el PP venció las comicios generales en España. "Ahora en Cataluña, que ha ganado un partido político con cinco puntos menos de los que ganamos nosotros cuando me presenté, pues ahora tiene que gobernar. Lo cual ustedes comprenderán es fundamental que gobierne el que gana. En Cataluña, en España no", ha exclamado con ironía Feijóo en la clausura la V edición del encuentro Taleñt. Feijóo ha presumido de que hayan asistido a este foro los presidentes autonómicos del PP en Baleares, Cantabria y Aragón que "ganaron las elecciones a la primera", algo de lo que se ha mostrado "muy satisfecho". "Yo tengo que decir, porque si no lo digo yo no lo va a decir nadie, que yo también las gané. Pero eso no tiene importancia", ha apostillado. BUSCAR TALENTO EN LA POLÍTICA, UN SECTOR "DENOSTADO" En su intervención, el jefe de la oposición ha puesto en valor el "trabajo", ya que, según ha dicho, él no conoce "a nadie" que "tenga talento sin trabajar". "Es fundamental que los gobiernos faciliten el talento", ha aseverado. Tras recordar su experiencia al frente de Correos o en la Xunta, ha señalado que ahora le toca dirigir un partido, en el que quiere "buscar talento" dentro de la organización y "cuidarlo", si bien ha dicho que no es "fácil" porque la política es "un sector denostado". A su entender, en este momento la "meritocracia y el talento son más necesarios que nunca". "Ningún líder de cualquier organización puede temer a la excelencia con las personas que le rodean", ha apostillado. ESPAÑA COMO "UN PAÍS POBRE" SEGÚN EL ARGOT DE LA UE El mismo día que Sánchez ha asegurado que la economía española, no es que vaya como una moto, sino que va como un "cohete", Feijóo ha recurrido a "datos oficiales" para asegurar que España no está en su "mejor momento" y ha perdido "algunos años". Feijóo ha destacado que España tiene "el doble de paro de la UE" y ha añadido que faltan profesionales cualificados. "¿Cómo es posible que no seamos capaces de salir del último puesto de la Unión Europea en desempleo?", se ha preguntado, para lamentar también que España "sea el país con mayor paro juvenil" de la UE con "el 27,7% de los jóvenes españoles en paro". A su entender, se trata de un "grave problema estructural". Además, ha señalado que se ha "perdido convergencia en renta per cápita con la Unión Europea" y, por lo tanto, para atraer talento, se necesita una renta "equivalente al país de donde traes ese talento". "Estábamos en el año 2019 con el 91,1% de la renta media de la Unión Europea, estábamos convergiendo. Pues ahora resulta que estamos en el 88,6%", ha dicho, para añadir que en este momento España "es un país que puede recibir fondos de cohesión", algo que, según ha dicho, en el argot de la UE se considera un "país pobre en términos de renta". Feijóo ha subrayado también que España es "el quinto país de la Unión Europea con menor inversión sobre PIB", según el último dato del año 2022, algo que, a su juicio, evidencia que tienen "mucho trabajo por delante". Además, ha dicho que las compañías "no están invirtiendo en España y eso, evidentemente, tiene mucho que ver con dificultades de talento". Por todo ello, ha defendido mejorar en dimensiones como el capital humano, con gasto en innovación, universidades y digitalización.