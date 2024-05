PNV dice que será ERC el que tenga que "tomar la decisión", aunque reconoce que "lo tiene muy difícil"

El ex diputado general de Guipúzcoa y parlamentario electo del PNV, Markel Olano, ha reconocido que será ERC el que tenga que "tomar la decisión" de apoyar o no un gobierno del PSC en Cataluña, aunque ha reconocido que "lo tiene muy difícil" para "contentar a todos". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Olano ha analizado el resultado de unos comicios ganados por el PSC, con 42 escaños, y en los que Junts ocupó el segundo lugar con 35 representantes, seguido de ERC, con 20. En este sentido, el representante jeltzale ha sostenido que la situación política en Cataluña es "complicada en la medida en que hay ópticas muy diferentes y contrapuestas". Tras reconocer que se ha producido una "bajada" del ámbito soberanista y una victoria del PSC, ha incidido en que no hay "grandes posibilidades de constitución de un gobierno estable", lo que abre "un periodo de negociación y también de incertidumbre". "Espero que lleguen a un acuerdo y que aborden también el futuro de Cataluña de un modo bueno, dialogado y que lleguen a acuerdos", ha expresado, para añadir que ERC ha sufrido "una caída muy importante que le tocará digerir". A su juicio, Esquerra Republicana de Catalunya será así quien tenga que "tomar la decisión" ya que tras el paso por las urnas "los números dan para que se pueda apoyar un gobierno" del PSC con el apoyo de los Comuns y ERC. "Pero eso desde el punto de vista del soberanismo es una decisión muy delicada para Esquerra. Sería dejar a Junts prácticamente como el único liderando el nacionalismo y soberanismo catalán. Con un resultado electoral muy malo, ERC lo tiene muy difícil porque no sé si tiene alguna vía de salida que contente a todos y, desde el punto de vista soberanista, encaje de modo adecuado en la sociedad catalana", ha finalizado.