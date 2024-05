Madrid se prepara para Taylor Swift y su ‘The Eras Tour’: el Bernabéu tendrá dos ‘fanzone’ y zonas de ‘merchandising’

Taylor Swift, en uno de sus conciertos en el Friends Arena de Estocolmo (Christine Olsson / TT News Agency/via REUTERS)

Madrid se está preparando para la llegada de Taylor Swift a la capital 11 años después de su primera visita. Lo hará los días 29 y 30 de mayo en el Santiago Bernabéu con The Eras Tour, la gira mastodóntica en la que repasa su trayectoria musical (comprendida por nada más y nada menos que once discos, el último de ellos, The Tortured Poets Department). La semana que viene, la cantante estadounidense pisará la capital para estrenar el templo ‘blanco’ como espacio dedicado a grandes conciertos. Entre la euforia y la incredulidad a causa de la espera, los swifties están confeccionando sus últimas pulseras de la amistad (una tradición más que aferrada para estos conciertos) y los looks que llevarán para ver a la artista más notoria de la industria musical.

Ambos conciertos contarán con dos zonas exclusivas para los swifties y una parte dedicada al merchandising, todo ello en los aledaños de un recinto que albergará en torno a 60.000 personas. Así lo ha informado la vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, que ha señalado a Europa Press todos los detalles de coordinación y seguridad con la Policía Nacional, Policía Municipal y con los servicios de Seguridad y Emergencias.

“Tiene un impacto muy relevante en la ciudad, hablamos de un evento de máximo nivel mundial de una artista extraordinaria en cuanto a la capacidad de atracción que tiene de personas (...) Estamos hablando de la élite mundial en estos momentos en cuanto a la capacidad de atracción”, ha expresado Sanz. Así, la vicealcaldesa ha detallado que se está trabajando para que las afecciones a la ciudad sean “las menos posibles” en esos aledaños, en colaboración con los promotores y con el Real Madrid.

Foto de archivo de la cantante estadounidense Taylor Swift actuando durante su gira 'The Eras Tour'. EFE/Sarah Yenesel

Furor por la gira europea de ‘The Eras Tour’

Tras muchos años de espera (para algunas ciudades más que para otras), la gira europea de Taylor Swift comenzó hace dos semanas en París, la primera parada de The Eras Tour, que culminará en Londres el 20 de agosto. La expectación era máxima, sobre todo porque, desde que la última vez que la artista se subió al escenario, su discografía sufrió una ligera modificación con el lanzamiento de The Tortured Poets Department, un undécimo álbum que combina sentimientos como la manía, la depresión o el desamor que acompaña a gran parte de su composición.

La demanda para asistir a sus conciertos fue desmedida (había que recibir un código de preventa completamente aleatorio para poder acceder a la venta de entradas). Días antes de algunas de sus paradas más notorias, los swifties siguen probando suerte. Nunca es tarde si la dicha es ver a tu artista favorita en uno de los shows más importantes de su carrera. Lo propio han debido pensar los estadounidenses, que viajaron en masa a París para asistir a The Eras Tour. Según ha informado Rolling Stone, un 25 por ciento de ciudadanos estadounidenses viajó a la capital francesa para verla, lo que supone un estadio lleno teniendo en cuenta que actuó cuatro noches seguidas en Paris La Defénse Arena. El musical Un americano en París, una de las películas más notorias de la filmografía de Vincente Minnelli, se convirtió en una versión centennial y swiftie.

Según han contado varios asistentes al medio, los precios de las entradas para los conciertos europeos eran mucho más asequibles en comparación con los de la gira en Estados Unidos. Tal y como ha informado Billboard, el origen de esta distinción de precios se atribuye a las actitudes más críticas de los consumidores europeos hacia la reventa de entradas, así como a un marco regulatorio más estricto que favorece tanto a artistas como a consumidores al combatir la venta ilegal. Sam Shemtob, director de Face-value European Alliance for Ticketing (FEAT), resalta que “en países como Francia, Alemania y Países Bajos, las leyes restringen el sobreprecio de las entradas en sitios de reventa a un 20 por ciento sobre su precio original”. Estas leyes no sólo cambian el comportamiento del consumidor, también “ponen el fundamento para una experiencia de compra de entradas más justa y transparente para los consumidores”.

