Unai Sordo, sobre la decisión de Pedro Sánchez: "No hay que ceder. No hay que renunciar"

Madrid, 24 abr (EFECOM).- El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha comentado esta noche, en relación a la decisión de Pedro Sánchez de reflexionar sobre si renuncia a la presidencia del Gobierno, que "no hay que ceder. No hay que renunciar".

Así lo ha manifestado en la red social X en la que Sordo refiere: "Costó mucho alcanzar un sistema democrático en el que los gobiernos fueran elegidos por la ciudadanía y no por los poderosos. Visto lo ocurrido en Portugal y las maniobras para cambiar gobiernos, hoy, víspera del #25deAbril, decimos: No hay que ceder. No hay que renunciar".

El secretario general de CC.OO. ha reaccionado así al anuncio de Pedro Sánchez de cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, y comunicará su decisión en una comparecencia pública el próximo lunes, 29 de abril.

Sánchez ha comunicado esta decisión en una carta a la ciudadanía después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias de investigación contra Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia de Manos Limpias. EFECOM

plv/fp