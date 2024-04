Torres niega mediación con Koldo García y avisa que si él tiene que ir a la comisión también lo harán Feijóo y Ayuso

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado que mediara cuando fue presidente de Canarias con Koldo García para contratar con la empresa que suministró mascarillas en la pandemia objeto de investigación judicial. Además, ha avisado de que, si él comparece en el Senado por este tema, también lo tendrán que hacer Alberto Núñez Feijóo por su etapa al frente de Galicia o la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia", ha asegurado Torres en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, tras señalar que él no tiene "ningún problema" en comparecer en la comisión impulsada por el PP en el Senado. "La petición de comparecencia que me hace el Partido Popular era algo esperable y, por tanto, ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación. Espero que también no tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que era presidente de la Comunidad de Galicia o el resto de los presidentes que teníamos responsabilidades durante la pandemia", ha apuntado. El ministro ha recordado que este mismo martes, tras la entrevista de Koldo García publicada en 'El Mundo', el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes ha matizado sus palabras para precisar que ambos hablaron cuando era secretario general de los socialistas canarios y luego contactó con su equipo ya como presidente de esta comunidad autónoma. En un primer momento, Koldo García había declarado que habló con Torres sobre el tema de las mascarillas. "Vuelvo a repetir lo que llevo diciendo desde el primer día. A mí no me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa", ha enfatizado Ángel Víctor Torres. Según el relato del ministro, lo que ocurrió es que la empresa del 'caso Koldo' --Soluciones de Gestión-- contactó con el director de entonces del Servicio Canario de Salud que, a su vez, "trasladó esa propuesta a los servicios técnicos". "La analizaron y propusieron su encargo, y ese encargo llegó con mascarillas que se pagaban a dos euros en aquel momento por parte del Gobierno de Canarias, cuando en otras comunidades se pagaban por seis euros", ha continuado. Según el expresidente canario, se actuó con "claridad absoluta" en un momento de urgencia por la pandemia. "Ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia", ha terciado.