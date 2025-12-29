Una mujer compra un remolque de 1973 para crear un negocio con el que factura casi medio millón de euros al año

La propietaria del negocio con clientes asiduos (Fuente: Instagram)

Una joven estadounidense logró transformar un remolque de 1973 en un negocio que factura alrededor de 400.000 euros al año. Se trata de Avery Amstutz, de 28 años, propietaria de Byway Coffee Co. El negocio es una cafetería móvil que se encuentra en Memphis (Tennessee, EEUU). El proyecto parte de la siguiente idea: moverse por la ciudad y ofrecer una experiencia diferente.

Amstutz le contó al canal estadounidense CNBC que compró un antiguo remolque Airstream por 6.000 dólares (poco más de 5.000 euros) y lo convirtió en la idea principal de su negocio. Ahora, desde ahí, vende café y otras bebidas sin una ubicación concreta. El modelo de su negocio le permite desplazarse por toda la ciudad: en un parque, cerca de los colegios o en los barrios residenciales cuando hay afluencia de personas. Abre siete días a la semana y cambia de ubicación de forma constante.

Una experiencia para la sociabilidad

Según explicó Amstutz a CNBC, su trabajo no se parece al de una cafetería tradicional. La propuesta no se limita a servir café, sino a crear un vínculo con los clientes. El remolque funciona como un punto de encuentro para la sociabilidad. Cada parada es distinta y eso genera expectación. El público no solo compra una bebida, también busca la experiencia de encontrar la cafetería en un lugar diferente.

Este modelo de negocio le permitió reducir costes desde el inicio. Al no tener un local fijo, no pagan alquiler; los gastos de electricidad son bajos y el consumo de gas se sitúa entre 15 y 20 dólares diarios. Esto fue muy importante para Amstutz, sobre todo los primeros meses de vida de su negocio, cuando los ingresos eran aún muy bajos y debía darse a conocer.

La propietaria del establecimiento Byway Coffe Co (Fuente - Instagram)

Un menú rotatorio

Además del fácil desplazamiento, el otro pilar del negocio es el cambio constante del producto. El menú rota cada mes. Con la intención de mantener el interés entre los clientes, el equipo prueba nuevos sabores para ofrecer bebidas distintas. Esto no solo mantiene la expectación entre los clientes asiduos, sino que también concuerda con el concepto del establecimiento, promulgando una narrativa sólida. Además, según contó Amstutz, siempre buscan innovar sin descuidar la calidad del café.

No obstante, los comienzos no fueron fáciles en términos de rentabilidad. En los primeros meses, la cafetería ingresaba entre 11.000 y 18.000 dólares al mes. De esa cifra había que descontar gastos básicos como gas, luz y los productos utilizados para elaborar el café. Con el paso del tiempo, los números cambiaron. Empezó a tener ingresos mensuales de 30.000, 40.000 y hasta 50.000 dólares. En euros, eso equivale a un rango aproximado de entre 25.500 y 42.500.

En definitiva, el crecimiento del negocio se dio por una suma de decisiones prácticas. Al tener pocos gastos fijos, fue más fácil mantener la actividad. Asimismo, el cambio mensual del menú permitió un interés genuino entre la población. Sin embargo, lo más importante fueron las posibilidades de desplazamiento, que facilitaban que muchas personas pudieran conocer el negocio y acercarse a por un café.