Ruth Lorenzo: “‘El Piano’ me ha hecho reconectar conmigo misma y recordar que no hago música para pretender nada”

Ruth Lorenzo, en 'El Piano'. (Atresmedia)

Ruth Lorenzo suma este martes 26 de noviembre una nueva experiencia a una carrera como presentadora tan incipiente como fructífera. Tras su papel al frente de Cover night, el Benidorm Fest y la gala de Eurovisión Junior 2024, la cantante da el salto a Atresmedia para presentar El Piano, un formato musical que se define como “anti-talent” y que llega al prime time de laSexta tras su éxito internacional.

La artista murciana conocerá de primera mano a los protagonistas del programa, que dispondrán de un piano en sitios públicos emblemáticos para mostrar su talento y contar sus emocionantes historias mientras son observados en secreto por los dos jueces del formato, Pablo López y Mika.

“Ver a gente a la que le han pasado cosas tan fuertes, que se lo toman de una manera tan ligera y que lo único que quieren es ser vistas, sentarse y tocar un piano es un lujo”, confiesa la presentadora a Infobae España en esta conversación sobre su nuevo proyecto televisivo.

🚄 Por una estación pasas cientos de personas cada día



Si tocas el piano en una de ellas…puede escucharte literalmente cualquiera 🤭



Muy pronto, con @RuthLorenzo, @PabloLopezMusic y @mikasounds pic.twitter.com/d8nImNRXs6 — laSexta (@laSextaTV) October 30, 2024

¿Cómo te llegó la propuesta para presentar este formato?

Yo he sido superfán de este programa desde que se estrenó en Channel Four. Cuando me llaman y me preguntan “¿conoces un formato inglés que se llama ‘El piano’?” yo no quería respirar. Les respondí que sí y les dije “cuéntame más”. Me comunicaron que me querían como presentadora y es el papel que más me gusta, porque es el que tienes para realmente estar con la gente. Es un regalazo y me hizo muchísima ilusión. Dije que sí desde el primer momento, me daba igual todo.

Es un programa muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en prime time. ¿Cómo crees que va a calar en el público?

No lo sé. La gente que conecte con ese programa será la que tenga que ser. Lo que sí sé es que es un formato diferente y quizás estamos cansados de ver y oír siempre lo mismo, porque es como que ya sabes lo que va a pasar. Me pasa incluso viendo series, que voy saltando ciertas escenas porque ya sé lo que está pasando, qué aburrimiento. Creo que en un momento en el que todo va de esa manera, tener algo diferente es muy refrescante.

En una de las promos se te ve emocionada y pidiendo perdón por llorar. ¿Sientes que a los presentadores se les exige no implicarse emocionalmente?

Te acabas implicando, inevitablemente. Yo no soy mi profesión y no soy presentadora, soy artista y de manera natural conecto con las personas, así que no he podido hacerlo de otra manera. En ese caso en concreto no quería llorar porque la protagonista no quiere jamás que se le tenga pena. Ella busca compartir. Y lloré de verdadera emoción de ver a un ser humano tan grandioso delante de mí que me hizo ver que me quejo por unas mierdas increíbles. Ver a gente a la que le han pasado cosas tan fuertes, que se lo toman de una manera tan ligera y que lo único que quieren es ser vistas, sentarse y tocar un piano es un lujo.

Ruth Lorenzo, Pablo López y Mika, en 'El Piano'. (Atresmedia)

Pablo López ha definido el piano como su terapia. ¿Es también tu caso?

Sí, claro. La música ha sido mi terapia. Es el refugio donde entras y sacas las emociones que no eres capaz de compartir por cualquier circunstancia, porque no puedas, porque no sepas o porque no quieras. Sentarte ahí y dejarlo todo salir es terapéutico.

¿Y de qué manera este programa ha sido sanador para ti?

Por poder conectar con personas que te hacen ver que hay gente buena. Estamos invadidos por noticias malas, por gente que critica… Pero la realidad es que hay mucho más de lo otro, solo que nos muestran una de las partes. Poder conectar con la gente me ha hecho reconectar conmigo y mi amor por la música y recordar que no hago música para pretender nada, sino que la hago para mí y para compartirlo, porque a lo mejor alguien puede conectar con eso.

¿Alguna vez has necesitado parar profesionalmente para reconectar contigo misma?

Todavía no, pero sí tengo momentos de necesitar silencio. Me saco Instagram, me voy a bucear… Es importante no dejarte invadir por el exterior, porque hace que tu interior esté resistente. Y creo que todos tenemos que hacer eso. Da igual de nuestra profesión, porque nada es tan importante ni tan imprescindible.