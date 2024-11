Una argentina que reside en España da su opinión sobre los domingos en el país: “Me pasó algo muy particular”

Captura de pantalla del vídeo publicado por Tatiana. (TikTok)

Apreciar los domingos es algo que va acorde con la edad. Cuando eres pequeño es ese día en el que sales a tomar algo con tus padres y en el que, con suerte, te cae alguna chuche. Durante la época del instituto y la universidad, las tardes del domingo suelen ser de estudio y de terminar trabajos para clase, es decir, deprimentes. Pero pasada la etapa académica, de nuevo, se vuelve a apreciar esta jornada. Con resaca o sin resaca, es el momento en el que te juntas con tus amigos para tomar el vermú en una terraza, un aperitivo que se puede alargar hasta bien entrada la tarde.

Puede que esta sea una tradición muy arraigada en España y que sorprenda a las naciones vecinas. Una costumbre que podría provocar un choque cultural. Algo así le sucedió a Tatiana, una argentina que reside en nuestro país y que comparte en TikTok cómo es vivir en un estado tan diferente al suyo. Entre los vídeos que publica destacan aquellos en los que explica “cosas de emigrar”, qué es lo que más le ha gustado de emigrar o cuál es el mejor supermercado para hacer la compra.

“Me pasó algo muy particular con los domingos”

Aunque a Tatiana algo que le ha chocado es su actitud de cara a los domingos. “Desde que estoy en España, me pasó algo muy particular con los domingos”, arranca el vídeo la argentina. Cuenta que antes, no es que no le gustaran, sino que siempre los había usado “para descansar”. Explica que cuando llegaba o pensaba en el domingo no se ponía “muy contenta”, como sí puede ocurrir con los sábados.

Sentir tristeza el último día de la semana es un fenómeno estudiado por los psicólogos y puede atribuirse a varios factores: la proximidad del comienzo de una nueva semana de trabajo, el sentimiento de culpabilidad por no haber sido productivo durante el fin de semana o la sensación de sentirse solo.

“Me cambian de humor”

Aunque, la creadora de contenido apunta que desde que reside en España, le gustan los domingos y ha empezado a disfrutarlos. “También vivo cerca del mar, eso también cambia mucho, pero es como que ahora los domingos me gustan más que antes”, confiesa. Aprovecha esta jornada para descansar y le encanta que sean siempre “o la mayoría de las veces” soleados. “Me cambian de humor”, admite con una sonrisa. Comenta que en ese momento se está yendo a almorzar con su madre y que es algo que le encanta. Además, emprende su paseo con vistas al mar, algo que hace que la jornada gane puntos, sin duda. “Yo sé que es la actitud que le pone cada uno a la vida, pero siento que desde que estoy acá, es como que disfruto más la vida”, concluye.

En los comentarios detalla que donde vivía antes se aburría porque “no había nada para hacer”, por ello ahora se muestra tan agradecida de poder hacer planes durante este día y disfrutarlos cerca de su familia.