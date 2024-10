Gemma Mengual y Gisela Morón, primera pareja en peligro de ‘Pekín Express’: así ha sido el primer programa

Gisela Morón y Gemma Mengual, Las Sincronizadas, en el primer episodio de 'Pekín Express'. (MAX)

Una nueva aventura ha arrancado este domingo en Pekín Express. El reality ha regresado a la televisión con una edición presentada por Miguel Ángel Muñoz y protagonizada por famosos en la plataforma MAX. En el episodio de estreno, las siete parejas se han enfrentado a la primera de las nueve etapas en las que recorrerán una espectacular ruta de 2.500 kilómetros por tres países: Vietnam, Laos y Camboya.

Así, la competición ha dado el pistoletazo de salida con los 14 concursantes varados en pequeñas embarcaciones en la Bahía de Cát Bà, al norte de Vietnam. El director de carrera les esperaba a 50 kilómetros de ese punto, en el memorial de Hai Phong.

Para poder encontrar al presentador, los participantes tuvieron que enfrentarse a todo tipo de pruebas, como averiguar el año de la proclamación de la independencia de Vietnam, rebuscar entre montañas de pescado o encontrar sus mochilas en el laberíntico Hospital Cave, una obra de ingeniería construida en los años 60 que sirvió como hospital secreto a prueba de bombas y refugio del Viet Cong durante la guerra contra Estados Unidos.

Los concursantes también han puesto a prueba su paladar probando uno de los manjares del país asiático: el balut. Se trata de un embrión de pato al que se le atribuyen cualidades afrodisíacas y que, en función del tiempo de gestación, puede llegar a contener el pico o las plumas del animal.

Primeras imágenes de 'Pekín Express. Objetivo Angkor'. (MAX)

Primera eliminación

Tras esta variada experiencia turística y gastronómica, las parejas fueron llegando al punto de encuentro, donde —una vez que estuvieran todos— el director de carrera desvelaría el orden del ránking provisional. Los primeros en llegar eran Los Cuñis, la pareja formada por Alba Paul y Álex Domenech. La novia y el hermano de Dulceida ganaron una ventaja de cinco minutos para proseguir con la ruta.

En la otra cara de la moneda estuvieron Las Sincronizadas, Gemma Mengual y Gisela Mirón. Las exnadadoras fueron las últimas en encontrarse con el presentador, por lo que partían en posición de peligro. Posteriormente, los concursantes debían seguir la ruta para recorrer otros 100 kilómetros hasta la Ciudad imperial de Thang Long, en Hanói, donde finalizaría la primera etapa.

Finalmente, Gisela y Gemma no pudieron remontar y se convirtieron en la última pareja en pisar la mítica alfombra roja de Pekín Express, por lo que son candidatas a ser las primeras expulsadas del reality, aunque su destino lo decidirá el color de la tarjeta que contiene el sobre negro que custodiaban Los Cuñis: si es roja, acabará su aventura, mientras que si es verde, podrán continuar en el formato.

“Nos hacíamos a la idea, porque lo de los autobuses te ralentiza mucho, pero es que no había manera de parar coches”, expresó Mengual tras conocer su posición. Su compañera, que no pudo contener las lágrimas, confesaba que “pensaba en casa, en mi marido, en mi hija... en quienes me esperan en casa”. Sin embargo, no será hasta el segundo programa cuando se sepa si Las Sincronizadas tuvieron que volver a España o pudieron seguir formando parte de Pekín Express: Objetivo Angkor.