Muere la periodista Nuria Gispert a los 66 años a consecuencia de un tumor

La periodista Núria Gispert ha fallecido a los 66 años “víctima de un traicionero tumor que dio la cara al volver de las vacaciones de verano y la ha consumido en pocas semanas”, conforme ha contado su compañero Antonio Manfredi en una entrada de su blog, en el que ha querido dedicarle unas palabras de despedida.

“Y de repente un olvido, dos olvidos, tres ausencias, una pierna que no funciona, un vamos a ver al médico a ver qué dice, unas urgencias donde los médicos no ponen buena cara y un usted se queda aquí señora que tenemos que hacerle unas pruebas para estar seguros… hasta la medianoche de ayer”, detallaba Manfredi, que de le daba el último adios a su compañera y amiga: “Nuria, amiga, siempre estarás en nuestros corazones. Ahora ya saben por qué hoy no puedo creer en Dios. Porque no debería haber privado a Nuria de tanta felicidad próxima y por habernos dejado a todos huérfanos de su sonrisa. Porque siempre se lleva a las mejores”.

Una carrera con micrófono y en cámara

Gispert estudió la carrera de Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma, y al tiempo de graduarse empezó a trabajar en diarios, revistas y la radio, según ha detallado TVE Cataluña, donde empezó a trabajar a principios de los años 80 en los informativos. Se mudo a la que sería su casa, La 1 donde presentó el programa por el que se hizo conocida La tarde, un programa de entretenimiento emitido en la franja de tarde entre 1983 y 1989, por el que también pasaron presentadores como Pepe Navarro, María Teresa Campos, Ángeles Caso o Andrés Aberasturi.

“Ha fallecido la periodista Nuria Gispert. En 1984 presentó las tardes de TVE. Recordamos en su memoria, como homenaje, uno de aquellos programas, en los que entrevistó a Sonia Martínez”, han publicado desde el archivo de RTVE en su cuenta de X (antes Twitter), que ha querido honrar su memoria con una de sus entrevistas.

Ha fallecido la periodista Nuria Gispert. En 1984 presentó las tardes de TVE. Recordamos en su memoria, como homenaje, uno de aquellos programas, en los que entrevistó a Sonia Martínez 👉 https://t.co/ukuE7FKLEQ #DEP pic.twitter.com/W5CsfKg51O — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) October 13, 2024

La periodista siguió trabajando en otras cadenas tras su marcha de la televisión pública nacional. Continuó su carrera en TV3 y en Canal Sur, donde contaba la actualidad catalana para la televisión autonómica. También escribió libros, en uno de ellos recuperaba recetas de su familia en manuales de cocina práctica con títulos como “Cocina en menos de tres horas para toda la semana”, “Fiambreras”, y “Aquí no se tira nada”.

Una jubilación ya preparada

“Se jubilaba el 18 de noviembre, al cumplir 67 años. Ya tenía todo cerrado para irse a vivir a su casa del pueblo, después de años de pelear en la jungla periodística, hasta que la dejó para trabajar en Cáritas, llevando un banco de alimentos. No podrá disfrutar de esa casita que poco a poco fue montando con Javier, su pareja, en Castellterçol, a 50 kilómetros de Barcelona, ya lista para vivir, con todos los mínimos detalles que ella siempre tenía en cuenta. Y tampoco podrá disfrutar de su primer nieto, próximo a llegar. Ilusionada, feliz, no veía la hora de que pasaran las semanas”, terminaba de contar su compañero.