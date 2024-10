Ya se conocen los nombres de los seis concursantes definitivos de ‘Gran Hermano’

Concursantes de 'Gran Hermano' (Mediaset)

Tras un mes de convivencia en la Casa de Guadalix de la Sierra, el reality show de Telecinco, Gran Hermano, ha sorprendido a los espectadores del programa. Por primera vez en la historia del programa, la audiencia ha sido la responsable de elegir quiénes forman parte de casting final del concurso. Una noticia que ya se ha hecho pública y que ha sorprendido a los concursantes.

Tras conocerse la expulsión de Elsa, los participantes han conocido la decisión de los seguidores del formato, tras varias semanas de convivencia que han determinado quién merece y quién no, seguir hasta el final. Antes de conocer estos nombres, el presentador Jorge Javier Vázquez exponía el número total de personas que habían votado, un total de nada más y nada menos que 8 millones de espectadores, quienes a través de la app de Mitele, habían determinado quién merece optar al premio final.

La cifra que anunció Jorge, dejó sin palabras a los concursantes, quienes se miraban unos a otros con cara de abrumados y sorprendidos. Tras esta noticia, se anunciaron los seis nombres que continuarán en el programa. Ruvens, Óscar, Lucía, Javier, Violeta y Jorge, han sido los seis primeros concursantes confirmados de los diecisiete.

Las diferentes reacciones

Los primeros concursantes en llegar a la sala, donde Jorge anunciaba los nombres, eran Maica, Daniela, Ruvens y Maite. A pesar de que estos cuatro participantes no hayan sido los mejores amigos en la casa de Guadalix, no han protagonizado momentos tensos entre ellos durante la convivencia. Cogidos de la mano fue como recibieron la noticia de que Ruvens se convertía en el primer afortunado en seguir en la edición.

Ruvens tras conocer su continuación en Gran Hermano. (Telecinco)

Dando saltos de emoción, el joven celebraba haber escuchado su nombre y decía: “Me alegro montón. Mis compañeras también son magníficas, pero gracias, gracias, gracias. Gracias por confiar en mí. Sabíais que me hacía mucha ilusión”. Frente a esta gran alegría que mostraba el de Albacete, llagaba el siguiente grupo de concursantes y tras conocer el segundo nombre, la reacción fue muy diferente.

Los siguientes que vivieron el momento de tensión en la sala polivalente fueron Silvia, Vanessa, Luis y Óscar. Jorge Javier gritaba el nombre de este último, pero la celebración de Ruvers no tuvo ni punto de comparación con la de Óscar. El presentador le pedía al joven que expresase lo que sentía y este le respondía: “Yo soy vasco. No sé hacerlo. Estoy encantado, de verdad, y agradecido”.

Mientras que muchos se alegraban de la decisión de la audiencia tras elegir a Ruvens, algunas caras, como la de Mayte, no parecían alegrase igual cuando óscar llegó a la casa como concursante definitivo, ya que este ha tenido problemas de convivencia con algún que otro compañero.

Mayte y óscar, concursantes de Gran Hermano (Telecinco)

La dinámica se repetía y varios participantes iban a la sala privada para conocer otro nombre. “La audiencia ha decidido que forme parte del casting final...”, dijo para añadir “¡Lucía!”. Una de las mellizas se convertía definitiva tras tener que vivir el resto del concurso sin su hermana.

Solo quedaban tres plazas y la tensión cada vez estaba más presente. Finalmente, desde plató, Jorge anunciaba que el joven gallego, Javier, era el cuarto afortunado de seguir en la casa. “Estoy feliz y triste. Feliz porque estoy dentro, triste porque no sé lo que va a pasar con Vanessa. Y triste porque no te voy a poder conocer de momento”. Y tendrá que estar un poco triste, porque el nombre de su mujer no está entre los seis anunciados.

Violeta y Jorge se convertirían poco después en la quinta y sexto concursante que continúan la aventura del programa de Mediaset. Ahora toca esperar que depara estos días a los concursantes, quienes tendrán que intentar protagonizar momentos memorables para llegar a alcanzar la victoria.