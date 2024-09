El problema de un viudo con un iPhone: no puede acceder a las fotos de la boda en el móvil de su mujer porque no sabe el código y se borrarán si lo resetea

iPhone en manos de un hombre. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Actualmente, vivimos en una sociedad en la que todo recuerdo queda inmortalizado en un instante, en una captura de realidad, en una foto. Sin embargo, los tiempos han cambiado y lo que antes era carrete y cámara, ahora es un móvil. De esta forma, los teléfonos cada vez tiene unas mejores lentes integradas, que nos permite tener una mayor calidad de resolución en nuestras fotos.

Asimismo, lo que antes era tener el recuerdo en papel, ahora pasa por confiar en una aplicación o dispositivo que almacena las fotos internamente en su memoria. A pesar de los avances tecnológicos, los móviles también ofrecen dificultades como la obsolescencia programada o incluso el olvido de contraseñas, que hacen que tengamos que perder todos los datos. Este último ha sido el caso de Martyn Hall, que no puede acceder a los archivos de su recién fallecida esposa porque no recuerda la contraseña que esta puso a su dispositivo.

La política de Apple, un problema

Existen posibilidades para poder desbloquear el celular y recuperar los datos, pero estos no están recogidos en la política de privacidad del gigante americano. La multinacional de California establece que en estos casos los contenidos se borrarán si se restablece el código de seguridad, tal y como explica la BBC.

Por tanto, el viudo de 64 años no puede acceder a los recuerdos en forma de fotos, vídeos y más elementos de su boda y vacaciones que la esposa guardaba en su teléfono. La única forma de acceder es mediante el desbloqueo facial, que ya es imposible, y con el uso del código de seguridad, que el hombre desconoce. Así, con todo lo que Apple dice al respecto por sus medidas de protección de datos no sirve de ayuda para Martyn, que tendrá que encontrar solución por otra vía o quedarse con el recuerdo que el guarda en su memoria.

“En este momento siento que tengo un gran vacío que no puedo llenar con todo lo que está almacenado en ese teléfono”, lamenta el hombre ante los micrófonos del programa You and Yours. Una situación de pérdida de momentos únicos que, por ahora, no podrá volver a ver tras los problemas que tiene con el iPhone de su esposa fallecida recientemente por sorpresa.

Acciones que se recomiendan para evitar este problema

Ante el crecimiento de estos casos, ya son varias las alternativas que hay para no pasar por la misma situación que Martyn. Así, una de las más fáciles es el uso de una nube en la que subir y almacenar todo, de forma que no sea necesario acceder desde un solo dispositivo, aunque, eso sí, se deberá conocer la contraseña o compartir el acceso, que es una de las funciones más útiles actualmente.

Memoria USB. (ESET)

Otra de las soluciones pasa por una memoria externa, es decir, un pincho o disco duro. Con el uso de este pequeño aparato se podrá almacenar todo en un dispositivo ajeno a contraseñas que tan solo requerirá de conexión mediante cables el ordenador o teléfono con el otro elemento tecnológico.