Marta Torné: “Antes pensaba que si no era presentadora tenía menos caché, pero ahora me apetece divertirme”

Marta Torné, en la presentación de 'Babylon Show'. (Mediaset España)

Carlos Latre ha abierto este lunes 26 de agosto la Puerta de Ishtar para inaugurar su Babylon Show en Telecinco. El presentador se ha rodeado de un equipo humano con sobrada experiencia en el mundo del espectáculo, talentos entre los que se encuentra la actriz y presentadora Marta Torné.

Siete años después de su salida de Cámbiame, la barcelonesa vuelve a Mediaset España como colaboradora de esta apuesta de la compañía para el access prime time de Telecinco, un proyecto que cumple el propósito mutuo que ella y Latre tenían de trabajar juntos, según ha contado la actriz a Infobae España.

La catalana ya ha debutado en el programa, donde advierte de que no tendrá una sección fija y su papel será estar con Latre, tener una relación al estilo “matrimoniadas” e intentar “darle un poco más de locura al proyecto”.

Marta Torné, en 'Babylon Show'. (Mediaset España)

Aunque reconoce que disfruta de su exposición pública y le encanta que la miren y le “hagan caso”, Marta se muestra muy satisfecha con su discreto papel en Babylon Show: “Me apetecía mucho volver a estar detrás de la barrera, no tener tanto peso ni tanta responsabilidad”, relata la actriz, para quien este trabajo supone una vuelta a sus orígenes en TNT con Jordi González.

Lo que más le ha atraido del programa de Latre es, precisamente, que pretende rescatar los códigos de aquella televisión gamberra en la que Marta Torné saltó a la fama. “Antes parece como que eran todo más libre, salvaje, fresco e imprevisible. Ahora está todo más rígido”, apunta.

Además, esta oportunidad le llega en un momento en que se ha deshecho de los complejos del pasado: “Cuando empecé, quería ser presentadora porque pensaba que si no eres presentadora, no tienes caché. (...) Pero ya me he relajado, estoy tranquila y ahora me apetece divertirme y jugar en la tele”.

Marta Torné, en 'Hable con ellas'. (Mediaset España)

El cambio en Mediaset

La cadena que Marta ha encontrado en su regreso tiene poco que ver con la que dejó tras abandonar Cámbiame. La compañía está en manos de otra directiva y ha cambiado su rumbo en cuanto a línea editorial y contenidos. A ese respecto, la colaboradora considera que “todo son etapas” y agrega que Babylon Show es para ella “el primer cambio de verdad” con respecto al contenido que el espectador está acostumbrado a ver en Mediaset.

En cuanto a una posible vuelta de Hable con ellas, la presentadora tiene claro que le encantaría: “Hicimos mucha amistad todas”, recuerda sobre el formato, aunque reconoce que era “un poco caótico, porque cinco presentadoras es una barbaridad”.

Fue precisamente en aquel programa donde compartió plató con Rocío Carrasco, quien años más tarde protagonizaría una docuserie en Telecinco que, para muchos, supuso un antes y un después en la cadena. Marta todavía mantiene la relación con la hija de Rocío Jurado y asegura que ya en la época de Hable con ellas le contó algunos de los detalles que relataría en su documental: “Ella me había contado cosas y me gustó mucho que las explicara para liberarse”, revela.